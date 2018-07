Viaggio in Inghilterra Su La7 il film su C S Lewis oggi | 23 luglio 2018

Viaggio IN INGHILTERRA/ Su La7 il film con Anthony Hopkins (oggi - 23 luglio 2018) : VIAGGIO in INGHILTERRA, il film in onda su La7 oggi in seconda serata. Nel cast figurano Anthony Hopkins e Debra Winger, alla regia Richard Attenborough. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:58:00 GMT)