: VESPA YACHT CLUB E VESPA NOTTE le nuove serie speciali - - evyna : VESPA YACHT CLUB E VESPA NOTTE le nuove serie speciali - - UpulTR : RT @gponedotcom: #Vespa #YachtClub e #Notte: arrivano le serie speciali: Presentate a EICMA, finalmente nelle concessionarie. Scopriamo com… - Flyin18T : News Prodotto, Vespa Yacht Club e Notte: arrivano le serie speciali -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Intramontabile. Icona del tempo che fu, ha incarnato i sogni di diverse generazioni, dalla special alla PK, fino alle più moderne e ecologiche, sempre con il telaio in metallo e ruote piccole, ma più grandi di un tempo. Freni a disco e Led hanno preso spazio integrandosi in un classico che rimarrà per sempre e si sa rinnovare. Così oggi due nuovi modelli, due. La gammasi arricchisce di dueesclusiveche ne esaltano l’inconfondibile stile italiano:, realizzate sulla base tecnica delle ultimissime, sia a scocca piccola, sia a scocca grande, nascono rispettivamente dall’incontro con l’affascinante mondo delloing e della vela e dall’eleganza del look total black. Presentate lo scorso novembre al salone EICMA di Milano,sono ora disponibili sulla rete vendita ...