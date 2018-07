Vergognosa bufala Sergio Marchionne morto | le ultime sullo stato di salute

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Vergognosa bufala #SergioMarchionne morto: le ultime sullo stato di salute - patriziarutigl1 : RT @OptiMagazine: Vergognosa bufala #SergioMarchionne morto: le ultime sullo stato di salute - OptiMagazine : Vergognosa bufala #SergioMarchionne morto: le ultime sullo stato di salute - Napolisport : CLAMOROSO- Tweet al veleno della #SSCNapoli: “Vota la bufala”: Una caduta di stile bella e buona. Nauseante e vergo… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Davverolache dà per: lodidel dirigente aziendale è molto precario per via dell'insorgenza di complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria seguita all'intervento subito alla spalla destra, ma ci è sembrato doveroso smentire la fake-news che lo riguarda.Le condizioni dell'ex capo di FCA sono state confermate, oltre che dalle maggiori testate nazionali, anche dalla lettera scritta da John Elkann, che non lascia spazio a diverse interpretazioni. L'imprenditore ha voluto preparare i propri dipendenti alla triste notizia, essendo stata definita la situazione irreversibile. Da qui, però, a dare perce ne passa, ed ecco perché sentiamo di parlare di, come giustamente sottolinea il noto portale 'bufale.net'.Un qualcosa di veramente poco rispettoso nei confronti del dirigente e ...