Verdone | devo tutto a Roma

Cinema - bagno di folla per Verdone all’isola Tiberina : “Non sono un maestro - devo tutto a Roma” : Carlo Verdone ospite d’onore all’Isola di Roma, dove ha ricevuto il premio “miglior amico dell’isola del Cinema” consegnatogli dall’amministratore delegato e direttore generale di Groupama, Dominique Uzel. In tanti sono accorsi per acclamare l’attore e regista che da poco ha celebrato i 40 anni di carriera. Dopo la premiazione e un breve dibattito, al quale hanno partecipato anche Ilenia Pastorelli e ...