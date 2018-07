Ventenne violentata a Reggio Emilia | si cerca  l' aggressore

agi

(Di lunedì 23 luglio 2018) Una ragazza di 20 anni ha raccontato di essere stata aggredita eieri sera nella prima periferia di. Sono in corso le ricerche dell'. La giovane reggiana, secondo quanto riferito alla polizia, è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto, probabilmente straniero per poi essere spinta dietro un cespuglio ed essere. La notizia, anticipata dal Resto del Carlino, è stata confermata da fonti investigative. La vittima, sotto choc,è stata ricoverata in ospedale e probabilmente verrà dimessa in giornata per poi essere sentita da inquirenti ed investigatori. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della Questura di