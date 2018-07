Venezia | sostanza urticante in un negozio | 73 persone soccorse

ilgiornale

(Di lunedì 23 luglio 2018) Domenica, 73sono stateall'interno di undel centro commerciale Adriatico 2 di Portogruaro, in provincia di, a causa di una, diffusa all'interno della struttura.Nessuno degli individui coinvolti ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, ma le condizioni di cinque di loro sono risultate più serie di quelle degli altri, dato che hanno contratto sintomi irritativi più accentuati alle mucose. Tutte le vittime hanno inoltre accusato problemi alle vie respiratorie.I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente sul posto, hanno terminato solo a notte fonda la messa in sicurezza delinteressato e del centro commerciale, come ha riportatoToday. I pompieri hanno verificato gli impianti di condizionamento, che hanno riportato esiti negativi.Le immagini delle telecamere di sicurezza sono ora al vaglio degli inquirenti, nel ...