Venezia 75 Tra A star is born e First Man | sarà un’edizione a tutte stelle

Festival di Venezia 2018 - tra horror e musica diveramente intesa : ecco gli esordienti che aspirano al Leone del futuro : “Il piacere disorientante della scoperta”. Se lo assume a diritto e dovere la Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della Mostra del cinema (29 agosto – 8 settembre) di Venezia interamente dedicata agli esordi. Quest’anno giunta alla sua 33ma edizione, la SIC appare ancora una volta sotto il felice segno delle mescolanze ...

Fiorentina-Venezia - scontri tra tifosi prima del match : due feriti alla testa : E’ andata in scena la partita amichevole tra Fiorentina e Venezia, le due squadre continuano la preparazione in vista dell’inizio dei rispettivi campionati. La partita finisce con il risultato di 0-1, da segnalare un rigore sbagliato da Veretout e la rete della vittoria firmata da Segre in pieno recupero. Ma anche un brutto episodio prima del match con gli scontri tra tifosi. Necessario l’intervento delle forze ...

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) – Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con un coetaneo nello spiazzo adiacente a piazzale Oberdan quando probabilmente, senza rendesi conto, è finito in mezzo alla strada. In quel ...

L'Apollo 11 atterra alla Mostra del Cinema di Venezia : alla vigilia del 49mo anniversario del primo atterraggio dell'uomo sulla Luna, con la missione Apollo 11 della Nasa, del 20 luglio 1969, da Venezia arriva la notizia che il 29 agosto sarà "Il primo uomo", film Universal diretto da Damien Chazelle e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire

Cinema - "Il primo uomo" aprirà la 75esima Mostra di Venezia : Venezia, askanews, - Proprio alla vigilia del 49esimo anniversario del primo atterraggio dell'uomo sulla Luna, con la missione Apollo 11 della Nasa, del 20 luglio 1969, da Venezia arriva la notizia ...

Venezia : Camera Commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) – A tre anni dall’accorpamento la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, costituita il 20 luglio del 2015, conta oggi 132.781 imprese registrate di cui 119.688 attive. Un numero in lieve crescita (+0,1%) rispetto ai valori del 2016.è quanto emerge dal III Cruscotto Delta Lagunare pubblicazione elaborata dall’Ufficio Comunicazione Statistica che monitora i principali indicatori ...

Venezia : Camera Commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I numeri di Venezia evidenziano di fatti una generale ripresa dell’economia nell’area metropolitana con 89.956 imprese attive (+0,5%), mentre nel territorio di Rovigo permane uno stato di sofferenza con 29.732 aziende in calo dello 0,9%. Diminuiscono in entrambi i territori le imprese giovanili -4,4%, mentre si registra una crescita delle imprese straniere +4,2%. Notizie confortanti ...

Venezia : Camera Commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – è confortante notare come tra le imprese stia crescendo l’attenzione per l’ambiente e modelli di produzione sostenibili, così come l’interesse per la digitalizzazione – spiega Andrea Favaretto, Centro Studi Sintesi – Quello di cui le aziende sentono necessità sono senz’altro agevolazioni e sostegno agli investimenti, tutte denunciano l’impellente necessità di ...