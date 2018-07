Veneto | i lavori della settimana del Consiglio regionale 2

Veneto : i lavori della settimana dal 2 al 6 luglio del Consiglio regionale (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Calendarizzata, inoltre, l’audizione con il Sindaco di Salzano in ordine al progetto SFMR di eliminazione di un passaggio a livello nell'ambito dei lavori per il raddoppio dei binari sulla linea Mestre -Castelfranco Veneto . All’OdG, infine, il PdL della Giunta, abbinato a

Veneto : i lavori della settimana dal 2 al 6 luglio del Consiglio regionale : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - L’Agenda settimana le prevede innanzitutto la convocazione del Consiglio regionale del Veneto , in seduta ordinaria, nella giornata di martedì 3 luglio , a partire dalle ore 14.30, con all’OdG la prosecuzione dei lavori della seduta precedente, in particolare l’esame di di

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 27 giugno, alle ore 10.30, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente per il parere sul provvedimento della Giunta che autorizza l'assunzione di personale, da parte di Azienda Zero, prioritariamente con le procedure di cui all'articolo 20, comma 1,

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimana le prevede innanzitutto la convocazione del Consiglio regionale del Veneto , in seduta ordinaria, nella giornata di martedì 26 giugno, a partire dalle ore 10.30, con all’OdG diverse interrogazioni a risposta immediata e scritta, in materia di sanità, i

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimana le prevede la convocazione del Consiglio regionale del Veneto , in seduta ordinaria, nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 giugno, a partire dalle ore 10.30, con all’OdG innanzitutto diverse interrogazioni a risposta scritta, in materia di sanità

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimana le del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, lunedì 4 giugno, alle ore 10.30, della Quarta Commissione consiliare permanente, che si riunisce fuori sede, in visita al Parco regionale della Lessinia, per esaminare, nell’ambito dell’att

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 6 giugno, alle ore 11.30, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente per audire il ‘Comitato No alla Fusione, Si alla Collaborazione’, in ordine al Progetto di Legge della Giunta relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato 'Colbregonza', me