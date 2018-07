Vela – I campionati tedeschi Optimist scelgono una meta italiana

sportfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il Garda Trentino e il CircoloArco scelti per iAl CircoloArco ancora intensa attività velica agonistica, questa volta dedicata ai giovanissimi dell’, che da lunedì a venerdì 27 luglio saranno impegnati in occasione del Campionato tedesco Open. E’ la prima volta che un campionato nazionale di classe tedesco sceglie il Garda Trentino e in particolare il CircoloArco per assegnare i propri titoli ed è incredibile come questa scelta abbia richiamato per questo appuntamento alcuni dei migliori timonieri del momento. Complice il Campionato del Mondo in programma a Cipro a fine agosto, che ha spinto molti team nello spostarsi già in Europa per allenamenti e regate in condizioni simili a quelle che si dovrebbero trovare nell’isola mediterranea per l’appuntamento iridato. Dopo la cerimonia d’apertura avvenuta domenica sera sul ...