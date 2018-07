Vaccini | il governo pensa ad un obbligo flessibile Ma occorre l' anagrafe digitalizzata

Vaccini - il governo va verso l’obbligo flessibile (ma serve l’anagrafe digitalizzata) : Il governo lavora a un testo che dovrebbe ammorbidire le sanzioni e puntare sulla consapevolezza dei cittadini. Il Pd attacca. E il morbillo continua a fare morti in Europa

Vaccini - “ma che sta succedendo in Italia?” : la frecciata del New York Times alle scelte “anti-scienza” del Governo Lega-M5S : I genitori italiani non dovranno più fornire la certificazione medica per mostrare che i loro figli sono vaccinati, ma basterà un’autocertificazione per iscriverli a scuola. La questione dei Vaccini in Italia arriva anche sulle pagine del New York Times. Citando il famoso quotidiano statunitense, gli avversari di Lega e Movimento 5 Stelle sostengono che il Governo stia minando la fiducia nelle scienza e nelle norme pubbliche. Dall’anno scorso, ...

Sui Vaccini il governo autocertifica la sua pericolosità : Al direttore - Il governo autocertifica la sua pericolosità. Giuseppe De Filippi Con l'autocertificazione si diffonderà la presenza nelle classi di bambini non vaccinati senza che neppure lo si possa sapere con certezza. E permettere ai bambini non vaccinati di andare a scuola non è un modo per dife

Vaccini - così il Governo aggira il decreto Lorenzin : "Pronta la proroga" : Settimana decisiva per il futuro dell'obbligo vaccinale per l'iscrizione dei bambini a scuola. A quanto si apprende il ministero della Salute, d'accordo con il Miur, sta lavorando velocemente ad...

Vaccini - scontro nel governo. Salvini scavalca M5S : 'Inutili e dannosi'. Di Maio : 'Opinioni personali' : 'Dieci Vaccini obbligatori sono inutili e pericolosi'. Matteo Salvini ieri ha scelto un tema, i Vaccini, che ha richiesto pochissimo tempo per la trascrizione sul contratto di governo perché M5S e ...

Come la pensano Di Maio e Savini sui Vaccini e perché è una mina per il governo : Nella maggioranza Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione dei vaccini. Cavallo di battaglia tradizionalmente grillino ma cavalcato da qualche tempo da Matteo Salvini, il quale apre a freddo la questione con un’intervista. Ma, a differenza di altri episodi analoghi che si sono succeduti nei giorni scorsi, questa volta i partner di governo reagiscono. Prima con Luigi Di Maio, che usa toni ancora felpati; poi con Giulia Grillo, che ...

Vaccini si Vaccini no. Nel governo giallo-verde sale la tensione : Il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo rivendica la competenza sul tema, sottolinea la funzione essenziale della vaccinazione e ricorda che non sta alla politica ma alla scienza disquisire sull'...