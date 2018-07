Usa | Trump avverte il presidente dell’Iran Rouhani | «Fate attenzione»

Usa - Trump avverte il presidente iraniano Rohani : “Fate attenzione” : Usa, Trump avverte il presidente iraniano Rohani: “Fate attenzione” Usa, Trump avverte il presidente iraniano Rohani: “Fate attenzione” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump avverte il presidente iraniano Rohani: “Fate attenzione” proviene da NewsGo.

MLS – Ibrahimovic fa tremare anche… Donald Trump : “fortunati che non sia qui da 10 anni o sarei già presidente Usa” : Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sè negli USA: le ultime dichiarazioni dello svedese, sulla sua candidatura come presidente USA, sono diventate virali Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sè, a qualsiasi latitudine del mondo calcistico giochi. Arrivato in MLS pochi mesi fa, il campione svedese ha già messo a segno 12 gol in 15 partite, dimostrandosi come sempre un grande trascinatore. L’ultima rete l’ex bomber di ...

Rouhani minaccia Trump : “pagherete vostre provocazioni”/ Ayatollah Khamenei - “trattative Iran-Usa sbagliate” : Hassan Rouhani minaccia Trump: "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:53:00 GMT)

MINACCE ROUHANI VS TRUMP/ “Usa stop provocazioni o la pagheranno” : Terzi - “Ue basta compiacere regime Iran” : Hassan ROUHANI minaccia TRUMP: "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Usa - Rouhani avverte Trump : "Quella con l'Iran è la madre di tutte le guerre" : ...

Rouhani minaccia Trump : “non giochi con la coda del leone”/ “Scontro Iran-Usa madre di tutte le guerre” : Hassan Rouhani minaccia Trump: "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Controllato dai servizi segreti Usa il pallone regalato da Putin a Trump - : L'intelligence statunitense ha analizzato il pallone da calcio regalato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal capo di Stato russo Vladimir Putin durante il summit di Helsinki. Viene ...

Trump-Putin - giallo sulle parole esatte del colloquio. Il presidente Usa : "Nessuna resa" : Non ha ancora digerito l'attacco dei media statunitensi dopo il faccia a faccia con Putin, a Helsinki, soprattutto perché l'hanno giudicato 'troppo arrendevole' con il leader russo. Donald Trump ...

Usa - ex legale registrò Donald Trump che discuteva del pagamento del silenzio di una ex modella di Playboy : Quattro mesi fa i suoi uffici erano stati perquisiti dall’Fbi su ordine Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Ma l’ex legale personale di Donald Trump, Michael Cohen, fu anche rimborsato dall’inquilino della Casa Bianca per aver pagato Stormy Daniels, la pornostar che ha rivelato di aver avuto un rapporto sessuale con il presidente. Oggi il New York Times svela che Cohen ha registrato segretamente una ...

Usa - Trump : non contento del rialzo dei tassi Fed : Usa, Trump: non contento del rialzo dei tassi Fed Usa, Trump: non contento del rialzo dei tassi Fed Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: non contento del rialzo dei tassi Fed proviene da NewsGo.

Usa - Trump si è fermato a Helsinki : gli effetti del nuovo asse con Putin : NEW YORK - Trump si è fermato a Helsinki. Una presidenza impantanata nel fango dello storico vertice con Putin, tra sospetti, dichiarazioni e smentite. Il tutto con le elezioni di midterm...

Multa a Google - Trump contro l'Ue : 'Si approfitta degli Usa' - : Il presidente statunitense commenta la sanzione da 4,3 miliardi decisa dalla Commissione europea : "L'Unione europea ha dato uno schiaffo a una delle nostre grandi società". Il presidente dell'...

Usa - Trump attacca l’Ue per la multa a Google : “Si approfitta di noi” : Usa, Trump attacca l’Ue per la multa a Google: “Si approfitta di noi” Usa, Trump attacca l’Ue per la multa a Google: “Si approfitta di noi” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump attacca l’Ue per la multa a Google: “Si approfitta di noi” proviene da NewsGo.

Maxi-multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non per molto» Il ricorso di Big G|Sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro