USA | l' indice CFNAI sale oltre le attese

USA : superindice conferma continua espansione economia : Cresce a un passo più veloce delle stime l' economia Usa. Lo indica il superindice stilato dal Conference Board relativo al mese di giugno, cresciuto dello 0,5% a 109,8 punti. Le stime erano per un aumento dello 0,4%. Sebbene non muova molto i ...

USA : Indice Empire State Manufactoring NY luglio a 22 - 6 punti : Un valore al di sopra dello zero indica che l'economia del settore manifatturiero dello stato di New York è in fase di espansione. L'ottimismo delle imprese sulle prospettive continua a essere ...