Usa | la giornalista Premio Pulitzer lascia Twitter | Ormai è solo il videogioco dei

Incontro Trump-Putin - giornalista Usa portato via a forza dalla sala : protestava per la politica nucleare : Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge “Nuclear Weapon Ban Treaty”. Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy, ...

Rai - M5s mette ai voti i candidati per il cda. Tra loro anche la giornalista del Tg1 che fu accUsata da Casalino : “Servizietti” : La manager televisiva di lunghissima esperienza, un prof che ha lavorato in numerose multinazionali, l’avvocato da una vita nella Rai, il producer e film-maker che lavora all’ufficio di corrispondenza della tv pubblica a New York, la giornalista del Tg1 contro la quale Rocco Casalino si scagliò additandola sul blog di Beppe Grillo per i suoi “servizietti” (così scrisse il portavoce dei Cinquestelle). Sono i candidati ...

Trudeau accUsato di molestie : "Nel 2000 palpeggiò una giornalista" : Lo scandalo delle molestie sessuali lambisce anche il premier canadese Justin Trudeau , campione del politically correct che ora si trova a dover rispondere di un'accusa decisamente scomoda. Il primo ...

Mondiale - giornalista molestata costringe tifoso a scUsarsi : Sono già tre le giornaliste televisive importunate al Mondiale di Russia 2018 mentre svolgono il lavoro. L'ultima è Júlia Guimarães che aveva appena chiuso una diretta poco prima della partita Giappone-Senegal di domenica scorsa.La giornalista brasiliana di Tv Globo e Sport Tv, pur essendo stata colta di sorpresa da un tifoso che ha cercato di baciarla sulla guancia, è riuscita a schivarlo e lo ha rimproverato duramente."Non farlo. Non provarci ...

Usa - giornalista in lacrime in diretta tv per la decisione di Trump sui bambini migranti – Video : Rachel Maddow in lacrime in diretta tv Le immagini dei bambini strappati dai propri genitori, detenuti per aver varcato illegalmente il confine con il Messico, hanno fatto il giro del mondo, oltre che scatenato dure polemiche. L’intervento del presidente americano Donald Trump, che ha firmato un provvedimento esecutivo al fine di evitare la separazione delle famiglie di migranti, è stato accolto quasi con stupore. Da qualcuno anche con ...

Babchenko è vivo - giornalista anti-Putin in conferenza/ Messa in scena 007 ucraini "Chiedo scUsa a mia moglie" : Kiev, ucciso giornalista russo dissidente Arkady Babchenko? No, si presenta in conferenza stampa: finta 007 Ucraina per sfuggire ad attentato dei servizi segreti russi(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:55:00 GMT)