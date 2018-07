Usa-Iran | Trump attacca Rouhani | “Fai attenzione Non sopporteremo più le vostre stupide

Scontro Usa -Iran - Trump avverte presidente Rouhani : 'Fate attenzione' - : Il presidente degli Stati Uniti su Twitter si è rivolto duramente al suo omologo di Teheran, dopo che quest'ultimo in un discorso lo aveva invitato a non giocare "con la coda del leone" e aveva detto ...

MINACCE ROUHANI VS TRUMP/ “ Usa stop provocazioni o la pagheranno” : Terzi - “Ue basta compiacere regime Iran” : Hassan ROUHANI minaccia TRUMP : "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Iran denuncia gli Usa all'Aja per "sanzioni illegali"