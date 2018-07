Usa contro Iran | la guerra di parole per ora sulle rotte di petrolio e Medio Oriente

: Dopo le minacce di Hassan Rouhani arriva la dura replica di Donald Trump che mette in guardia il presidente iraniano aprendo ad un nuovotra i due Paesi.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:28:00 GMT)

: Dopo le minacce di Hassan Rouhani arriva la dura replica di Donald Trump che mette in guardia il presidente iraniano aprendo ad un nuovotra i due Paesi.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:25:00 GMT)

: Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere le politiche dinei confronti della pirateria, e più in generale di tutto quello che ha a che fare con l', anche di console e videogiochi molto datati.Come possiamo apprendere leggendo le pagine di PCGamesN, un altro recente episodio conferma come il colosso nipponico abbia una tolleranza zero nei confronti di ciò che considera pirateria.ha comunicato di aver ...