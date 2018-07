Usa contro Iran : la guerra di parole (per ora) sulle rotte di petrolio e Medio Oriente : Prima il presidente Iraniano Rouhani aveva ammonito: «L’America dovrebbe sapere che la pace con l’Iran è la madre di tutte le paci e la guerra con l’Iran la madre di tutte le guerre». Poi Trump: «Non minacciate mai più gli Stati Uniti o subirete conseguenze come pochi nella storia». Le tensioni rischiano di ripercuotersi sullo stretto di Hormuz, crocevia del 30% di tutto il petrolio trasportato via mare...

Nintendo intenta una caUsa contro alcuni siti web di emulazione : Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere le politiche di Nintendo nei confronti della pirateria, e più in generale di tutto quello che ha a che fare con l'emulazione, anche di console e videogiochi molto datati.Come possiamo apprendere leggendo le pagine di PCGamesN, un altro recente episodio conferma come il colosso nipponico abbia una tolleranza zero nei confronti di ciò che considera pirateria. Nintendo ha comunicato di aver ...

Boldrini accUsa M5s e Lega di aver scatenato una campagna di odio contro di lei : C'è chi l'ha già ribattezzata la "Norimberga degli hater". Formule di comodo a parte, c'è un processo che si svolgerà il prossimo 17 settembre a Savona, che avrà significato simbolico molto importante. Sul banco degli imputati ci sarà il sindaco leghista di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli, rinviato a giudizio per essersi augurato su Twitter che uno ...

Tav - nuove proteste in Val SUsa : bombe carta contro il cantiere di Chiomonte : Tav, nuove proteste in Val Susa: bombe carta contro il cantiere di Chiomonte Momenti di tensione tra un gruppo di manifestanti contrari alla linea ferroviaria e le forze dell’ordine. I No Tav rivendicano l’azione Continua a leggere L'articolo Tav, nuove proteste in Val Susa: bombe carta contro il cantiere di Chiomonte proviene da NewsGo.

Rouhani minaccia Trump : “non giochi con la coda del leone”/ “Scontro Iran-Usa madre di tutte le guerre” : Hassan Rouhani minaccia Trump: "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Controllato dai servizi segreti Usa il pallone regalato da Putin a Trump - : L'intelligence statunitense ha analizzato il pallone da calcio regalato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal capo di Stato russo Vladimir Putin durante il summit di Helsinki. Viene ...

Tav - tensioni in Val di SUsa : razzi e petardi contro cantiere : Tav, tensioni in Val di Susa: razzi e petardi contro cantiere Tav, tensioni in Val di Susa: razzi e petardi contro cantiere Continua a leggere L'articolo Tav, tensioni in Val di Susa: razzi e petardi contro cantiere proviene da NewsGo.