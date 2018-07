Uomo apre il fuoco sulla folla Toronto | almeno 2 morti e 14 feriti

affaritaliani

: QUANDO UN UOMO APRE LA PORTIERA DELLA MACCHINA PER SUA MOGLIE... SI TRATTA O DI UNA MACCHINA NUOVA O DI UNA NUOVA MOGLIE !!! - ridi_chetipassa : QUANDO UN UOMO APRE LA PORTIERA DELLA MACCHINA PER SUA MOGLIE... SI TRATTA O DI UNA MACCHINA NUOVA O DI UNA NUOVA MOGLIE !!! - michelechiscusa : @pianeta67 Ieri una signora sulla sessantina esce dal tabaccaio, apre il pacchetto di sigarette e fa per frugare ne… - ividtrailer : First Man (Il Primo Uomo) apre la 75esima Mostra del Cinema Venezia. -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Due vittime e 14. Questo il bilancio tracciato dalla polizia didopo la sparatoria nel quartiere di Greektown. Secondo quanto riportato dal capo della polizia, Mark Saunders, le vittime sono l'attentatore ed una donna. Una giovane, invece, è in condizioni critiche.L'episodio è avvenuto alle 22 locali, nella zona tra Danforth e Logan avenues vicino alla Brass Taps Pizza Pub, nel quartiere greco della città, non distante dal centro. Alcuni deivengono medicati in strada, mentre altri sono stati trasportati negli ospedali della zona. Secondo una tv locale lo sparatore, che avrebbe esploso oltre 20 proiettili ricaricando più volte la sua pistola, è morto. Alcune fonti indicano che si sarebbe ucciso.