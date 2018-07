Uomini e donne | Sara Affi Fella | Felicemente single | voglio godermi i miei 20

Mariano Catanzaro e Valentina a rischio rottura dopo Uomini e Donne? : Uomini e Donne: crisi tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati? Nell’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne uno dei tronisti, che più ha fatto discutere i tantissimi telespettatori è stato senza ombra di dubbio Mariano Catanzaro. Quest’ultimo ha già partecipato ben 2 volte al popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi come corteggiatore di Valentina Dallari e di Desirée Popper. In entrambe le ...

Uomini e Donne : Mariano Catanzaro e Valentina sono in crisi : Uomini e Donne: Mariano e Valentina non stanno più insieme? Le ultime news È ufficialmente crisi tra Mariano e Valentina di Uomini e Donne. I due non si fanno vedere insieme da un po’ e su Instagram si sono lasciati andare a degli aforismi malinconici che non sono sfuggiti ai fan più attenti. “I dettagli […] L'articolo Uomini e Donne: Mariano Catanzaro e Valentina sono in crisi proviene da Gossip e Tv.

LUIGI MASTROIANNI - LA VERITÀ SU SARA AFFI FELLA/ Uomini e Donne : "Adesso voglio pensare a me" : LUIGI MASTROIANNI torna a parlare di SARA AFFI FELLA rispondendo alle domande dei fans e spiega la nuova natura del rapporto con l'ex tronista di Uomini e Donne.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Gemma Galgani ha trovato l’amore dopo Uomini e Donne? La FOTO : Uomini e Donne: Gemma Galgani ironizza sulla sua vita sentimentale Gemma Galgani continua a ironizzare sulla sua vita sentimentale. La dama di Torino che da sette anni è ormai protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha postato su Instagram una FOTO in cui abbraccia un manichino, visibile a destra. La 68enne ha commentato lo scatto con queste parole: “Cerco i saldi e trovo una sorpresa, finalmente una gioia. Presi per mano ...

Uomini e Donne - Tara Gabrieletto : "Un figlio con Cristian? Non è una priorità. Un bambino non è un giocattolo..." : Tara Gabrieletto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex partecipante alla prima edizione di Temptation Island, si è sposata con Cristian Gallella, ex tronista e anche ex concorrente de L'Isola dei Famosi, nell'agosto 2016.Anche Tara ha deciso di sottoporsi al Fammi una domanda su Instagram, il nuovo adesivo riguardante le ormai famosissime stories. prosegui la letturaUomini e Donne, Tara Gabrieletto: "Un figlio con Cristian? Non è una ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani ha chiesto l'allontanamento di Giorgio? : Giorgio Manetti sarà presente nella nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda al termine della pausa estiva?E' il domandone che si stanno ponendo tutti gli appassionati della versione senior del celebre programma pomeridiano di Canale 5.prosegui la letturaUomini e Donne, Gemma Galgani ha chiesto l'allontanamento di Giorgio? pubblicato su Gossipblog.it 22 luglio 2018 ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella risponde a tutto : single? Uomo ideale? Chi ama? Ritocchi? : Uomini e Donne, Sara Affi Fella risponde a tutto: single? Uomo ideale? Chi ama in questo momento? Si è fatta dei ritocchini? Sara Affi Fella come sta? Ha ritrovato l’amore dopo la non proprio fortunata avventura con Luigi Mastroianni – almeno dal punto di vista sentimentale – a Uomini e Donne? Qualche ritocchino estetico se […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella risponde a tutto: single? Uomo ideale? Chi ama? ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni : "Con Sara ora c'è rispetto - ma non ci sentiamo più" : Attraverso le domande nelle Instagram Luigi Mastroianni è tornato a parlare della sua vita sentimentale dopo la fine della storia con Sara Affi Fella, con la quale non sono mancate le polemiche. Il corteggiatore del trono classico di Uomini e donne ha spiegato di essere single in questo momento:Per adesso voglio pensare un po’ a me stesso, secondo me l’amore arriva in modo naturale, se lo cerchi rischi di innamorarti solo tu! Devo ...

Uomini e Donne - Lucia Pavan : "Tornassi indietro non rifarei certe scelte" : La prima tronista della storia di Uomini e Donne è stata Lucia Pavan, che a 26 anni sul trono di Maria De Filippi scelse l'allora corteggiatore Costantino Vitagliano, che non solo le disse di no, ma la umiliò pubblicamente dandole un lungo bacio prima di dirle che non sarebbe uscito con lei dal programma. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Lucia ha svelato che se tornasse indietro non ripeterebbe molte scelte ...

Uomini E DONNE/ Ex cavaliere vince la fascia : "Il babbo più bello d'Italia Gold 2018" - ecco chi è (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani è amatissima anche per i suoi look, simbolo di eleganza. ecco tutti i segreti della nota dama(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:36:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani fa tendenza : ecco i segreti dei suoi outfit! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani è amatissima anche per i suoi look, simbolo di eleganza. ecco tutti i segreti della nota dama(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Eugenio Colombo e Francesca : parto imminente e nuovo successo per il dj (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: bebè in arrivo tra pochi giorni e un nuovo successo per il deejay(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : Luigi Mastroianni svela in che rapporti è rimasto con Sara : Uomini e Donne: in che rapporti sono rimasti Sara e Luigi In che rapporti sono rimasti Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni di Uomini e Donne? Dopo la veloce rottura i due si sentono ancora o è rimasto del rancore e astio? A svelare la verità ci ha pensato l’ex corteggiatore siciliano, che si è […] L'articolo Uomini e Donne: Luigi Mastroianni svela in che rapporti è rimasto con Sara proviene da Gossip e Tv.