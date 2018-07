' Untore' Hiv | 10 donne chiamano polizia

(Di lunedì 23 luglio 2018) ANSA, - ANCONA, 23 LUG - Nell'inchiesta sul presuntoHiv, sono 10 lehanno chiamato la Questura di Ancona per parlare con la Squadra mobile e rivelare di avere avuto rapporti sessuali non ...

Claudio Pini - "L'Untore" di Hiv è indagato anche per omicidio volontario dell'ex compagna : Claudio Pinti, l'autotrasportatore accusato di avere fatto sesso non protetto con oltre 200 partner (donne e uomini), senza informarli di essere sieropositivo Hiv, è indagato anche per omicidio volontario. La Procura di Ancona, ha aperto un ulteriore fascicolo, uno stralcio di quello principale per lesioni gravissime, per indagare sulla morte della moglie di Pinti, deceduta circa un anno fa, anche lei sieropositiva.Si cercano riscontri ... Pinti, l'autotrasportatore accusato di avere fatto sesso non protetto con oltre 200 partner (donne e uomini), senza informarli di essere sieropositivo Hiv, èper. La Procura di Ancona, ha aperto un ulteriore fascicolo, uno stralcio di quello principale per lesioni gravissime, per indagare sulla morte della moglie di Pinti, deceduta circa un anno fa,lei sieropositiva.Si cercano riscontri ...

Untore Hiv - l'ex è morta un anno fa. L'appello a Chi l'ha Visto : 'Chi ha avuto rapporti con lui ci chiami' : Claudio Pinti , l'Untore del virus Hiv, ha contagiato volutamente tutti i suoi partner sessuali. La polizia di Ancona ne è convinta e ha le prove. Lo spiega a Chi l'ha Visto? Carlo Pinto, capo della ... : Claudio Pinti , l'del virus Hiv, ha contagiato volutamente tutti i suoi partner sessuali. La polizia di Ancona ne è convinta e ha le prove. Lo spiega a Chi? Carlo Pinto, capo della ...

Ancona - Untore Hiv : le frequentazioni online e le minacce in carcere : Da circa un decennio, utilizzava quotidianamente e con meticolosa regolarita' i siti dedicati agli incontri, non perché cercasse un partner, ma per soddisfare un’insaziabile appetito sessuale, ignorando le drammatiche conseguenze delle proprie perversioni. O forse, proprio consapevolmente, Claudio Pinti aveva pianificato il destino delle sue “prede”. Con assoluta lucidita', il 35enne anconetano aveva deciso di condividere il virus dell’hiv, ... : Da circa un decennio, utilizzava quotidianamente e con meticolosa regolarita' i siti dedicati agli incontri, non perché cercasse un partner, ma per soddisfare un’insaziabile appetito sessuale, ignorando le drammatiche conseguenze delle proprie perversioni. O forse, proprio consapevolmente, Claudio Pinti aveva pianificato il destino delle sue “prede”. Con assoluta lucidita', il 35enne anconetano aveva deciso di condividere il virus dell’hiv, ...