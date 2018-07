Università | Firenze vince la gara europea di robotica sottomarina

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) Primo posto per l’Ateneo fiorentino alla competizionediriservata a team universitari “n Robotics League (Erl) Emergency 2018”. La manifestazione si e’ svolta dal 14 al 20 luglio nelle acque di La Spezia, presso il Centro di ricerche marittime della Nato (Sto-Cmre, Science and technology organization – centre for maritime research and experimentation). Dopo aver raggiunto il terzo posto nelle edizioni del 2013 e del 2016, l’Unifi Robotics team ha conquistato il gradino piu’ alto del podio grazie a FeelHippo, un robot autonomo subacqueo, non filoguidato, messo a punto dagli studenti e dai ricercatori della Scuola di Ingegneria cinque anni fa e migliorato ogni volta negli anni successivi. “Si tratta di un veicolo modulare basato su una struttura portante in alluminio che consente di avere ...