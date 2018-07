Unghie | come scegliere la forma più adatta a te

: Guarire dall’onicofagia, ovverodileprima di trovarsi con le dita sanguinanti e magari qualche brutta infezione o irritazione che, grave o non grave che possa risultare, è certamente fastidiosa. Lo dico per esperienza, da EX mangiatrice di, e anche perché è ovvio che utilizziamo la mani quasi di continuo e sono la parte del corpo che più si “sporca”. Mangiando leci esponiamo ad un alto rischio di ...