Un' azienda in Nuova Zelanda prova la settimana di 4 giorni I risultati sono sorprendenti

Un'azienda in Nuova Zelanda prova la settimana lavorativa di 4 giorni. I risultati sono sorprendenti : Lavorare per quattro giorni alla settimana, ed essere pagati per cinque. È questo l'esperimento che ha tentato Un'azienda in Nuova Zelanda. Ora, al termine della sperimentazione durata due mesi, il direttore della società fiduciaria "Perpetual Guardian" può trarre le sue conclusioni. Inutile negarlo: i risultati sono sorprendenti, tanto che potrebbero spingere altre realtà a seguirne l'esempio."Abbiamo visto un ...

Milan - nuova maglia Puma 2018/2019/ Foto - richiamo alla tradizione per la prima casacca dell’azienda tedesca : Milan, nuova maglia Puma 2018/2019, Foto, richiamo alla tradizione per la prima casacca del club meneghino firmata dalla nota azienda tedesca. Ecco le immagini(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:51:00 GMT)

È stato firmato l’accordo sindacale per i lavoratori Embraco : passeranno a una nuova azienda : Dopo un lungo e complesso confronto sindacale durato mesi, è stato firmato l’accordo per il riavvio delle attività industriali nello stabilimento Embraco di Riva di Chieri, in provincia di Torino. All’azienda produttrice di compressori frigoriferi, per i marchi del gruppo The post È stato firmato l’accordo sindacale per i lavoratori Embraco: passeranno a una nuova azienda appeared first on Il Post.

Wind Tre : nuova cultura aziendale all’insegna dell’innovazione : Wind Tre, società guidata da Jeffrey Hedberg, vince l’HR Innovation Award per il progetto ‘New Performance Development’ e risulta l’azienda italiana più innovativa nell’ambito del processo...

Wind Tre - nuova cultura aziendale all'insegna dell'innovazione : Roma, 20 giu. , askanews, Una nuova cultura aziendale che, attraverso i processi attivati nei rapporti tra dipendenti ed azienda, permette di essere realmente innovativi. Ne parla ad Askanews Rossella ...

Fca - un’azienda diversa e globale : la nuova sfida delle alleanze : Quattordici anni vissuti pericolosamente e a passo di carica. A 5110 giorni esatti dal suo arrivo il 1° giugno 2004 al Lingotto come amministratore delegato di una Fiat sull’orlo della bancarotta, Sergio Marchionne consegna una Fiat Chrysler Automobiles con zero debiti, che chiuderà il 2018 con 4 miliardi di liquidità in cassa, un utile netto previ...

Fca - un’azienda diversa e globale : la nuova sfida delle alleanze : Quattordici anni vissuti pericolosamente e a passo di carica. A 5110 giorni esatti dal suo arrivo il 1° giugno 2004 al Lingotto come amministratore delegato di una Fiat sull’orlo della bancarotta, Sergio Marchionne consegna una Fiat Chrysler Automobiles con zero debiti, che chiuderà il 2018 con 4 miliardi di liquidità in cassa, un utile netto previ...

Gaia Trussardi e Adriano Giannini/ Weekend d’amore a Portofino : nuova vita dopo addio all'azienda di famiglia : Gaia Trussardi e Adriano Giannini sono stati pizzicati dai paparazzi durante una sera romantica a Portofino, dove lei si trovava per impegni lavorativi.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:59:00 GMT)