Un’accademia per insegnare ai più giovani il softair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Dal pallone … al pallino daSuccede sempre più di frequente che la passione del, che sta facendo moltissimi adepti in tutta Italia, venga guardata con un occhio di particolare interesse anche dai ragazzini più. Se prima, chi si collocava nella fascia d’età 12 – 17 anni, si ritrovava attorno ad un pallone per delle sfide tra amici, oggi, complici anche o soprattutto la diffusione di video e tutorial su Youtube, di blog dedicati all’argomento e di riviste di settore, i teenager sembrano aver appeso le scarpe al chiodo a vantaggio di pistole a CO2, fucili a gas e proiettili a salve. Se ne facciano una ragione i fedelissimi dello sport nazionale per eccellenza: il calcio non è più l’unico collante deie la socializzazione, oggi, si svolge anche indossando anfibi e mimetiche. La protezione, prima di tutto Non vi sono rischi nella pratica del. Tutte le ...