UNA VITA | anticipazioni puntata di martedì 24 luglio 2018

tvsoap

: Il #Manifesto che quasi gioisce, che fatica a trattenere una specie di soddisfazione vendicativa per #Marchionne in… - Capezzone : Il #Manifesto che quasi gioisce, che fatica a trattenere una specie di soddisfazione vendicativa per #Marchionne in… - matteosalvinimi : Donare #sangue salva una #vita, cosa aspetti a farlo anche tu? Dalle parole ai fatti. Orgoglioso di essere volontar… - NicolaMorra63 : C'è una #bambina di 15 mesi, ripeto, 15 mesi, che rischia di rimanere paralizzata per tutta la vita. Un delinquente… -

(Di lunedì 23 luglio 2018)500 (seconda parte) e 501 di Unadi24: Simon va via dall’ospedale per tornare dalla sua Elvira; Lolita intanto scopre proprio dal giovane che la Valverde si nasconde in sartoria e si offre di entrare in casa sua per recuperare i suoi documenti ed effetti personali. Susana decide di scrivere una lettera a Leandro per raccontargli del fratellastro Simon. Servante sottrae da casa Alvarez-Hermoso uno spartito di Bach e poi ruba una penna dal soprabito di Ramon. Servante viene arrestato per furto e rivela che intendeva sotterrare gli oggetti rubati per lasciarli ai posteri; l’arresto è stato in realtà messo in scena dai signori del palazzo per fargli comprendere che bastava chiedere senza agire alle spalle altrui. Lolita riesce a recuperare il documento di Elvira e il ritratto di sua madre. La ragazza trova, nascosta nella cornice, la foto del ...