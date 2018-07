Una svedese per la Juventus | Petronella Ekroth | un difensore così sexy non si era mai

C'è un metodo tutto svedese per vivere Una maternità serena e avere bimbi felici : È considerato uno dei Paesi più felici del mondo. E non a caso: la Svezia sembra essere uno dei posti più sicuri della Terra per crescere un bambino. E per far sì che il bebè cresca serenamente e che i suoi genitori siano protetti da dicerie, consigli non richiesti e credenze popolari, la dottoressa Agnes Wold, nominata «Donna dell'Anno» in Svezia per il suo infaticabile lavoro di informazione ...