Un giocatore porta a termine Fallout 1 | 2 | 3 | New Vegas e 4 in meno di 90 minuti

eurogamer

: Nello scorso campionato di #SerieA, Lorenzo #Insigne ?? è stato il recordman per tiri nello specchio della porta (15… - bwinItalia : Nello scorso campionato di #SerieA, Lorenzo #Insigne ?? è stato il recordman per tiri nello specchio della porta (15… - ducciosiena : @AndreaLazzer Aggiungo , se vai dalla Viola con 50 ma soprattutto 3,5 ml di ingaggio al giocatore .. a mio avviso a… - gmlavolpe : RT @il_farmacista: C'è chi porta CR7 in Italia e chi si fa due risate chiamando un suo ex giocatore 'maiale'. Poi però è colpa di Orsato. #… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) È abbastanza impressionante quando uno speedrunner completa una partita in tempi record. Ma cinque giochi di, tutti indi 90? Questo è decisamente qualcosa di veramente incredibile.Come rino i colleghi di Eurogamer.net, la corsa da record, che segna 1:29:47 senza tempi di caricamento, è stata postata su Youtube dallo speedrunner 'tomatoanus'. Secondo speedrun.com, questo è il tentativo più veloce mai realizzato per completare tutti i principali giochi di.La speedrun è stato eseguita su PC, a difficoltà facile con l'uso di glitch. Per coloro che sono interessati ad apprendere come tomatoanus abbia raggiunto tale obiettivo, potete dare un'occhiata alle sue note FAQ, che descrivono in dettaglio i trucchi che ha utilizzato in dettagli affascinanti.Read more…