Un fix per i glitch di Google Maps in Android Auto è in roll out

fixed wireless - risulto coperto ma l'operatore non mi dà il servizio : Eolo è un servizio Fixed wireless access , FWA, appunto e dalle mappe risulta coprire bene quella frazione. Però con questa tecnologia - e con tutte quelle wireless - purtroppo c'è un grado di ...

OnePlus 5 e 5T ottengono il fix per un bug della fotocamera - in test anche per OnePlus 6 : Gli sviluppatori di OnePlus hanno risolto un bug della fotocamera e stanno per rilasciarlo per OnePlus 5 e 5T, in seguito arriverà anche su OnePlus 6 L'articolo OnePlus 5 e 5T ottengono il fix per un bug della fotocamera, in test anche per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

LG G7 smontato da ifixit : Difficile da riparare per via del doppio vetro : LG G7 fatto già a pezzi da iFixit che mostra una notevole difficoltà nella riparazione per via del doppio vetro posteriore ed anteriore LG G7 ottiene solo 4 su 10 come punteggio di riparabilità di iFixit Il nuovo top di gamma di LG è finalmente ufficiale. Disponibile da pochi giorni anche sul mercato Italiano, l’attesissimo […]

Tennis - l’ombra del match fixing : 13 arresti per partite truccate : Le partite truccate rappresentano purtroppo una piaga nel mondo del Tennis, 13 arresti a causa del “match fixing”: tutti i dettagli Tredici persone sono state arrestate in Belgio nell’ambito di un’indagine su presunte partite truccate nel Tennis. Secondo quanto reso noto dalle autorità locali, indagini sono in corso anche in Germania, Francia, Stati Uniti e altri paesi. Al centro del caso, un’organizzazione ...

WhatsApp - fix per il bug dei contatti bloccati e vocali senza tenere premuto : WhatsApp sta lavorando per risolvere in tempi brevi il problema legato ai contatti bloccati, mentre rilascia sul Google Play Store la nuova versione stabile che permette di inviare messaggi vocali senza dover tenere premuto il pulsante. L'articolo WhatsApp, fix per il bug dei contatti bloccati e vocali senza tenere premuto proviene da TuttoAndroid.