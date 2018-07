Ufficiale l’accordo Sky-Perform | DAZN arriva sui decoder Sky Q

Roma - Ufficiale l’accordo con Hyundai : ecco quanto vale il retro-sponsor : ufficiale l'accordo tra la Roma e Hyundai: il marchio sudcoreano sarà il back sponsor della maglia dei giallorossi. L'articolo Roma, ufficiale l’accordo con Hyundai: ecco quanto vale il retro-sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ufficiale l'accordo tra la Roma e Hyundai: il marchio sudcoreano sarà il back sponsor della maglia dei giallorossi.

Tramite un comunicato ufficiale, il Milan rende noti i cambiamenti in vigore dopo il Cda di quest'oggi: Scaroni presidente e sovrintendente alla gestione del club ad interim, via Fassone. Ad un passo l'accordo con Leonardo 'L'inizio di una nuova era', sono queste le prime parole del comunicato ufficiale rilasciato dall'A.C. Milan dopo il Cda di quest'oggi. La società rossonera pone fine alla ...

Il Gp di Spa rimarrà all'interno del calendario di Formula 1 per altre tre stagioni, ufficializzato l'accordo di rinnovo fino al 2021 Una vittoria non solo per il circuito di Spa, ma anche per tutti gli amanti della Formula 1. Il Gran Premio belga rimarrà in calendario fino al 2021, è ufficiale infatti l'accordo tra gli organizzatori e Liberty Media, che hanno firmato il rinnovo per altre tre stagioni. Una trattativa scovata e ...

Adidas Football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell'Argentina e della Juventus. La firma con Dybala arriva dopo l'ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. «Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo durante la FIFA World Cup 2018 che partirà tra pochi giorni con ai […]

Nuova partnership per i londinesi: ufficiale l'accordo con la casa sudcoreana, il cui logo comparirà sulla manica.

Il PalaLottomatica torna ad essere la casa della Virtus Roma, firmato l'accordo con All Events Spa per le prossime tre stagioni La Virtus Roma ha raggiunto un accordo con All Events Spa per l'utilizzo del PalaLottomatica di Roma per le gare casalinghe delle prossime 3 stagioni sportive. Il PalaLottomatica, location storica del Basket romano, si pone al centro del nuovo piano di impresa e degli obiettivi ambiziosi di questa ...