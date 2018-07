Udinese | due piste calde per la difesa | le mosse di Pradè

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’ Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus . Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’ Udinese . L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Udinese - non solo Giuseppe Rossi : è corsa a due per l’attacco : Giuseppe Rossi è solo uno dei nomi in lizza per l’attacco dell’Udinese dopo l’addio di Maxi Lopez per la scadenza del contratto Udinese alla ricerca di un attaccante da aggiungere alla rosa di Velazquez. Di ieri la notizia dell’inserimento friulano nella corsa a Giuseppe Rossi, attaccante svincolatosi dal Genoa nei giorni scorsi. Il parametro zero ex Grifone non è però l’unico nome sul taccuino della ...