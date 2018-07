U&D - Luigi Mastroianni in lizza per il trono - sulla Fella svela : 'Ci siamo sentiti' : Manca circa un mese all'avvio delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel mese di fine agosto, infatti, la redazione del programma sceglierà i nuovi volti da far approdare sul trono televisivo i quali vedremo essere impegnati nella registrazione dei rispettivi video di presentazione. Tra gli aspiranti nuovi tronisti vi è il nome di Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Sara ...

Gossip U&D/ Sara di nuovo insieme con Francesco Monte dopo l'addio a Luigi : Potrebbe esserci del tenero tra Sara Affi Fella e Francesco Monte, entrambi ex protagonisti di Uomini e donne? E' questo l'ultimo rumors di questa calda estate italiana che impazza sul web e sui social e che sta facendo discutere tutti gli appassionati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. [VIDEO] In queste ore, infatti, Sara e Francesco Monte sono riapparsi 'in coppia' sui social ed ecco che subito si è ipotizzato un possibile ...

Gossip U&D/ Sara di nuovo insieme con Francesco Monte dopo l'addio a Luigi : Potrebbe esserci del tenero tra Sara Affi Fella e Francesco Monte, entrambi ex protagonisti di Uomini e donne? E' questo l'ultimo rumors di questa calda estate italiana che impazza sul web e sui social e che sta facendo discutere tutti gli appassionati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. In queste ore, infatti, Sara e Francesco Monte sono riapparsi 'in coppia' sui social ed ecco che subito si è ipotizzato un possibile flirt in ...

U&D - Sara e Luigi di nuovo vicini - Mastroianni chiarisce : 'Solo rispetto' : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni tornano al centro dell'attenzione di numerose fonti di gossip presenti in rete. L'ex coppia nata nell'ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne è scoppiata a distanza di circa un mese dal fidanzamento ufficiale avvenuto, come ben sappiamo, nel famoso studio di Maria De Filippi. La scelta di Sara (ex fidanzata di Nicola Panico) è stata commentata a gran voce ma le chiacchiere, ancora oggi, non ...

Gossip U&D - accuse di Sara contro Luigi : 'L'amore è un'altra cosa - ha giocato sporco' : Sara Affi Fella torna a parlare dopo la fine della sua storia d'amore con Luigi Mastroianni. L'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di raccontarsi in esclusiva sulle pagine del magazine della trasmissione di Canale 5, dove era nato il suo amore con Luigi. La Affi Fella ha puntato il dito contro il suo ormai ex fidanzato [VIDEO], accusandolo di aver raccontato solo bugie e di aver 'giocato sporco' nei suoi confronti, aggiungendo poi che non ...

Gossip U&D - accuse di Sara contro Luigi : 'L'amore è un'altra cosa - ha giocato sporco' : Sara Affi Fella torna a parlare dopo la fine della sua storia d'amore con Luigi Mastroianni. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di raccontarsi in esclusiva sulle pagine del magazine della trasmissione di Canale 5, dove era nato il suo amore con Luigi. La Affi Fella ha puntato il dito contro il suo ormai ex fidanzato, accusandolo di aver raccontato solo bugie e di aver 'giocato sporco' nei suoi confronti, aggiungendo poi che non l'avrebbe ...

Gossip U&D/ Sara sbugiarda Luigi su Instagram : 'Non sapevo che stesse male - fa la vittima' : La tanto attesa diretta Instagram di Sara Affi Fella è finalmente arrivata e anche l'ex tronista di Uomini e donne ha potuto raccontare la sua versione dei fatti circa l'addio con Luigi Mastroianni. Dopo le dichiarazioni di lui al magazine del programma di Canale 5, ecco che Sara ha deciso di rapportarsi direttamente con i suoi tantissimi follower per raccontare loro la verità sull'accaduto e ha smascherato molte delle affermazioni fatte da ...

U&D Sara e Luigi separati - Nicola Panico a Mastroianni : 'è andato in tv per pubblicità' : Continuano ad essere numerosi i commenti su Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella che si sono ufficialmente separati. [VIDEO] L'ormai ex neo coppia si è detta definitivamente 'addio' a distanza di circa un mese della scelta registrata presso gli studi Elios di Uomini e donne. La rottura tra Sara e Luigi risulta essere ampiamente commentata e criticata; ad intervenire a riguardo è stato anche l'ex fidanzato dell'ex tronista del trono classico, ...

U&D Luigi e Sara giunti al capolinea - lui dichiara : 'Innamorato della persona sbagliata' : Luigi mastroianni e Sara Affi Fella [VIDEO] sono i personaggi più chiacchierati dai telespettatori del trono classico di Uomini e donne. I due si sono scelti, un mese fa, all'interno dello studio Mediaset del programma condotto da Maria De Filippi. A distanza di circa quattro settimane dalla registrazione della scelta e dalla fine ufficiale del percorso sul trono della Fella, entrambi hanno confermato un importante crisi di coppia. Questa crisi, ...

Gossip U&D : Sara Affi Fella confessa di essere in crisi con Luigi Mastroianni : Sara Affi Fella di Uomini e Donne conferma la crisi con Luigi Mastroianni Inutile girarci intorno, ma da alcune settimane sta impazzando sui social questo Gossip, che ha sicuramente acceso l’interesse dei tantissimi fan di Uomini e Donne. Difatti, secondo diverse indiscrezioni, pare che le cose tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non stiano andando bene come tutti si sarebbero aspettati. E dopo tanto parlare finalmente è stata la ex ...

U&D - Sara e Luigi sono in crisi - la confessione dell'ex tronista : 'Lui ha dei dubbi' : Dopo vari rumors e indiscrezioni riguardanti una possibile crisi tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni di Uomini e donne, ecco che l'ex tronista del dating show [VIDEO]di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare per la prima volta come stanno le cose tra lei e il suo neo fidanzato. Sara ha così rilasciato una lunga intervista sulle pagine del magazine di U&D, dove per la prima volta ha confermato ufficialmente che ...

U&D - Sara e Luigi sono in crisi - la confessione dell'ex tronista : 'Lui ha dei dubbi' : Dopo vari rumors e indiscrezioni riguardanti una possibile crisi tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni di Uomini e donne, ecco che l'ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare per la prima volta come stanno le cose tra lei e il suo neo fidanzato. Sara ha così rilasciato una lunga intervista sulle pagine del magazine di U&D, dove per la prima volta ha confermato ufficialmente che lei e ...

Luigi Mastroianni dopo U&D confessa : “Sono stato male” : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni torna sui social Qualche giorno fa Luigi Mastroianni ha dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare momentaneamente i social per dei problemi personali. Ovviamente, neppure a dirlo, molti fan di Uomini e Donne hanno subito pensato a una crisi con Sara Affi Fella. Ma l’ex corteggiatore del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha subito tenuto a dire, che questa sua decisione ...

GOSSIP U&D/ Luigi Mastroianni : 'Chi vuole vederti - le occasioni se le inventa' : Sono giorni che sul web non si parla d'altro che della storia d'amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: da quando c'è stata la scelta a Uomini e donne, infatti, i due ragazzi sono costantemente al centro del GOSSIP per la loro scarsa frequentazione. Come hanno notato i più attenti fan della coppia, sembrano essere stati davvero pochi gli incontri tra il siciliano e la tronista da quando le telecamere di Canale 5 si sono spente; per questo ...