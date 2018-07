“Ucciso con un coltello” Tragedia nel mondo del calcio | vittima il noto calciatore

caffeinamagazine

: Un bambino di 10 anni. Sol perché era con la vittima dell’agguato! Questo è il coraggio della #Ndrangheta. ‘Ndrang… - NicolaMorra63 : Un bambino di 10 anni. Sol perché era con la vittima dell’agguato! Questo è il coraggio della #Ndrangheta. ‘Ndrang… - RaiTre : 'È normale che esista la paura, in ogni uomo. L’importante è che sia accompagnata dal coraggio' Il #19luglio 1992… - fattoquotidiano : Oggi 19 luglio 2018, a 26 anni dalla strage di via D’Amelio, sappiamo che Paolo Borsellino venne ucciso dai complic… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Una notizia terribile che ha scosso ildel, incredulo di fronte a quanto accaduto. Una morte avvenuta poco lontana dai campi dove un ragazzo giocava a fare il portiere sognando di diventare un giorno famoso e finire in qualche squadra importante. A ucciderlo, stando a quanto emerso, un compagno di squadra. Così ha perso la vita in Argentina Facundo Espíndola, portiere 25enne cresciuto nelle giovanili del River Plate. L’estremo difensore è stato assassinato, secondo quanto riportano i media locali, nel bel mezzo di un litigio in strada nei pressi di un bar ad Hurlingham. Per il terribile crimine è stato già fermato un altro, ovvero l’attaccante Nahuel Oviedo, attualmente in forza al San Telmo. Una vicenda raccontata dalla stampa argentina. Facundo aveva giocato in passato con la maglia dell’Almagro e poi aveva avuto un’esperienza tra ...