Ubriaco in auto - si butta dal ponte per nascondersi dai carabinieri : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ubriaco in auto, si butta dal ...

Scritte omofobe e razziste - trovato l'autore. "Ero Ubriaco e depresso" : Viareggio, 19 luglio 2018 - Una certosina indagine della polizia a Viareggio ha permesso di scoprire chi avesse tracciato, con vernice spray nera, Scritte in quattro punti diversi della città tipo "Al ...

VS : ciclista Ubriaco in contromano sull'autostrada : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migrante Ubriaco frantuma i vetri delle auto in sosta : massacrato di botte nel Napoletano : ACERRA - ubriaco, sfascia i parabrezza di alcune auto in sosta ed addirittura di altre in transito. È accaduto ieri sera ad Acerra nella centralissima via Soriano a pochi passi dalla cattedrale. Ad ...

Acerra - migrante Ubriaco sfascia i vetri delle auto in sosta : picchiato dai residenti : Acerra - ubriaco, sfascia i parabrezza di alcune auto in sosta ed addirittura di altre in transito. È accaduto ieri sera ad Acerra nel Napoletano, in Campania, nella centralissima via...

Acerra - migrante Ubriaco sfascia i vetri delle auto in sosta : picchiato dai residenti : Acerra. ubriaco, sfascia i parabrezza di alcune auto in sosta ed addirittura di altre in transito. È accaduto ieri sera ad Acerra nella centralissima via Soriano a pochi passi dalla cattedrale. Ad ...

Ubriaco entra in un'abitazione di San Marco e danneggia l'autovettura dei proprietari. : UMWEB, Perugia. I poliziotti della volante sono intervenuti domenica, in zona San Marco, a seguito di segnalazione per violazione di domicilio. Si accertava, infatti, che un cittadino peruviano 45enne,...

Perugia - Ubriaco sbaglia casa e danneggia l'auto dei proprietari : Perugia I poliziotti della volante sono intervenuti domenica, in zona San Marco, a seguito di una segnalazione per violazione di domicilio. Sul posto hanno accertato che un cittadino peruviano 45enne, ...

Torna a casa Ubriaco - ma sbaglia abitazione e danneggia anche un'auto : denunciato 45enne : ubriaco, è entrato in un'abitazione, convinto fosse la sua e poi ha danneggiato l'auto dei proprietari parcheggiata sotto casa. E' successo a Perugia, in zona San Marco, nella notte di...

Guida Ubriaco e senza occhiali in autostrada : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Guida ubriaco e senza occhiali ...

Ubriaco - senza lenti e con una bombola gpl scaduta in auto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ubriaco, senza lenti e con una ...

Ubriaco - rompe i vetri dell'auto e dell'abitazione dei cugini. Poi minaccia di morte il fratello. Nei guai 53enne : Ha avuto una , cattiva , parola per tutti Roberto Prete, il 53enne di Ugento che ha 'terrorizzato' con i suoi comportamenti i suoi parenti. Visibilmente Ubriaco ha preso a calci e pugni l'auto del ...

Automobilista guida Ubriaco ma viene assolto dalle accuse : “Era gentile” : La sentenza della Corte d'appello di Venezia è destinata a fare giurisprudenza. Secondo l'avvocato l'Automobilista indisciplinato "non ha zigzagato, andava dritto e a velocità moderata. Inoltre è stato pure collaborativo e gentile".Continua a leggere

Venezia : Ubriaco al volante - ma guidava piano : automobilista assolto in appello : Buone notizie per chi è finito o potrebbe finire a processo per guida in stato d'ebbrezza. Se infatti l'unica contestazione è quella di essere stati beccati un po' brilli e se lo stato di alterazione ...