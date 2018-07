UBRIACO A CAVALLO | GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E PATENTE SOSPESA Ultime notizie Ivrea

Ivrea - UBRIACO in sella a cavallo : multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza : Era in sella a un cavallo, ubriaco. E questo è bastato per essere denunciato dalla polizia: guida in stato di ebbrezza. Vale non solo al volante, quindi. A farne le spese è stato un uomo di 45 anni che l’altra sera, a Ivrea, è stato fermato dagli agenti nel quartiere San Bernardo. Alcuni automobilisti lo hanno visto procedere a zig-zag sulla strada e hanno allertato le forze dell’ordine. Quando la polizia lo ha raggiunto, l’uomo era stato ...

