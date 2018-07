Tutti i benefici detox della linfa di betulla

Dieta - Tutti i benefici della “frutta estiva” svelati dalla nutrizionista : Grazie al suo considerevole apporto di vitamine, sali minerali e acqua, la frutta estiva è un importantissimo alleato contro le insidie del caldo. Oltre ad essere dolce, coloratissima e povera di grassi, possiede, anche...

Tutti i benefici della spaccata. E perché andrebbe fatta regolarmente a tutte le età : Era un vanto da piccoli: mostrare flessibilità ad amici e parenti esibendosi in una spaccata perfetta. Un esercizio che forse abbiamo fatto male a smettere di fare, almeno secondo quanto dicono i giapponesi. Una in particolare, Eiko, ha convinto Tutti, anche quelli non più giovani e poco snodati. Il New York Times l'ha definita la nuova Marie Kondo. E tanto per iniziare l'insegnante di yoga di Osaka ha già venduto in casa ...

Mondiali - ecco perché i calciatori della Russia hanno inalato sali a base di ammoniaca : Tutti i benefici per il corpo umano : Nelle ultime ore i Mondiali in Russia sono stati scossi dalla possibile notizia di doping tra i calciatori della nazionale di casa. Non è sfuggito agli occhi di molti che i calciatori russi inalassero qualcosa prima delle partite e così si è subito pensato al peggio. In realtà la spiegazione è più semplice e non allarmante: i calciatori inalavano ammoniaca. Ma a cosa serve? I sali sono una preparazione di carbonato d’ammonio e profumo. ...

Aloe - Tutti i benefici : Elisir di benessere e salute l’Aloe è una pianta dalle molteplici virtù e dagli svariati utilizzi. Già gli antichi romani le attribuivano proprietà cicatrizzanti e la utilizzavo per lenire le ferite che i soldati si procuravano durante le battaglie. Secondo gli antichi Egizi l’Aloe assicurava al corpo mummificato dei faraoni, una lunga vita, mentre Cleopatra la utilizzava, con i già noti bagni di latte, come trattamento di bellezza per la ...

Collagene da bere : scopri Tutti i benefici [VIDEO] : Il Collagene (dal greco kolla, “colla”) è la proteina più abbondante nel corpo umano: è il componente principale del tessuto connettivo, tiene insieme le cellule e dà alla pelle la sua struttura ed elasticità. La produzione di Collagene comincia a diminuire dopo i 20 anni e va cala rapidamente dai 40 ai 50 (la maggior parte delle donne subisce un calo del 30% nei primi anni post-menopausa). Si tratta di un processo naturale, ...

L'acqua di cocco è un autentico toccasana naturale - e questi sono Tutti i benefici che dovreste conoscere : Per anni L'acqua di cocco è stata usata come rimedio naturale per trattare vari problemi di salute e oggi la scienza sta riaffermando i suoi effetti positivi sulla salute. Ecco i benefici delL'acqua ...

Matteo Salvini : "Con la flat tax benefici a Tutti. Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse" : Con la flat tax "ci guadagnano tutti". A dirlo è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha risposto così a "Radio Anch'io" a chi gli chiedeva se la riforma fiscale ipotizzata nel contratto fosse iniqua e consentisse maggiori guadagni ai ricchi."Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una ...