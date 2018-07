Tutti contro Karius | tranne Casillas | il portiere tuona contro chi offende il collega

G20 - Tutti contro il protezionismo : inappropriati i dazi di Trump - : Il vertice, che si è tenuto a Buenos Aires, ha messo in risalto una crescita mondiale meno sincronizzata. Tria: l'Italia mantiene una tendenza positiva

BREXIT - CI SARÀ UN SECONDO REFERENDUM?/ Ultime notizie - Tutti contro May : la Ue ‘vicina’ al No Deal? : SECONDO referendum su BREXIT? Ultime notizie, ipotesi non impossibile: parlamento contro Theresa May, complicato raggiungere un accordo con l'Unione Europea sull'uscita(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Scontro col sindaco - la Serafini si dimette. Bucci : Tutti utili - nessuno indispensabile : Il giorno dopo le dimissioni, l’ex assessore ha confermato che «il mio compito in questa giunta è finito». Il sindaco: «Non le ho ancora parlato». Toti: «Da lei una decisione sbagliata»

Lega Calcio - Basket e Pallavolo : Tutti contro il “Decreto che vieta la pubblicità di giochi e scommesse” : Lega Calcio, Basket e Pallavolo, un comunicato congiunto contro il decreto presentato presso la Camera dei Deputati “Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Basket Serie A e Lega Pallavolo Serie A maschile e femminile desiderano unanimemente esprimere le valutazioni e le preoccupazioni del mondo sportivo italiano in merito alla norma attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati che vieta la pubblicità e le sponsorizzazioni per ...

Crisi Bekaert - Tutti contro la multinazionale : "Il clima in fabbrica è infuocato" : 318 posti di lavoro a rischio, licenziamenti che potrebbero avere un impatto devastante sul territorio. "La Bekaert rischia di diventare una bomba sociale e di ordine pubblico per il Valdarno". A lanciare l'allarme, il...

Laura Pausini : "Paolo Carta? Controllo il cellulare Tutti i giorni" : Laura Pausini, intervistata dal settimanale "Grazia", in edicola questa settimana, ha confessato di essere gelosa del compagno Paolo Carta. Controlla, spesso, il suo cellulare per scongiurare la presenza di altre donne nella sua vita: tutti i giorni. Conosco il codice e anche lui conosce il mio e sicuramente mi controlla, anche se dice di no. Laura Pausini: 'Sono istintiva, non metto mai gli ...

41 € per tre spremute : la polemica s’accende dopo lo scontrino del ristorante di Cracco - Tutti contro… il cliente! : Lo scontrino del ristorante di Cracco scatena la polemica: è giusto pagare 41euro per tre spremute e due bottiglie di acqua? Uno scontrino del ristorante di Carlo Cracco a Milano pubblicato sui social ha scatenato la polemica. Il consumatore di tre spremute e due bottiglie d’acqua ha pagato 41 euro. Un conto esorbitante considerando quello che è stato consumato, ma non considerando, al contrario, che si tratta del ristorante di uno ...

Temptation Island - Tutti contro la frase di Michael : «Quando la tua donna ti rifiuta in continuazione - cadi volentieri» : Dopo l'uscita di scena di Oronzo, per i social c'è un nuovo "cattivo" da combattere. Stiamo parlando di Michael fidanzato con Lara, che durante la puntata di Temptation...

Cracco e lo scontrino esagerato - Tutti contro il consumatore : «Ha fatto bene - vai altrove» : Il web contro il cliente che si lamenta di aver speso 41 euro per tre spremute e due bottigliette d’acqua: «Ha fatto bene a spennarti, dovevi lasciare la mancia»

Trump contro Tutti : Ue è un nemico così come Cina e Russia. Tensione in vista di summit con Putin : La lunga trasferta di Donald Trump in Europa si conferma bollente. Dopo le tensioni al vertice Nato e le incomprensioni con la May al suo arrivo a Londra, il tycoon ha lanciato altre frecciate nell'...

TRUMP : “RUSSIA - UE E CINA I NOSTRI NEMICI”/ Ultime notizie Helsinki - vertice con Putin : Tutti contro gli Usa : vertice TRUMP-Putin a Helsinki: lunedì l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Nel Pd è di nuovo Tutti contro tutti - scontro aperto Calenda-Orlando : Emiliano ritira il fedelissimo Boccia perché 'Non ci sono garanzie di un profondo cambiamento'. L'ex ministro chiede l'azzeramento totale della segreteria e il congresso subito per affidare a ...

