Tusa | archeologi francesi annunciano la scoperta | “Da oggi la Sicilia ha un teatro antico

fanpage

: Gli archeologi in Sicilia: «Ritrovato un teatro greco» - Corriere : Gli archeologi in Sicilia: «Ritrovato un teatro greco» - crilutravel : Scavi di Tusa, gli archeologi: trovato il teatro di Alesa - TGR Sicilia - gaetanovetri1 : Gli archeologi francesi su Facebook: a Tusa abbiamo ritrovato il teatro greco -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Una grandeca annunciata via Facebook: è quella annunciata da una squadra diche per oltre un anno ha scavato nell’antica città di Haalesa, l’attuale, in provincia di Messina. Dai lavori sono tornati alla luce una seduta della cavea e il muro che delimitava il piano dell’orchestra fiancheggiato da un marciapiede.