Tumori | rischi di morte doppi per chi fa solo cure alternative

Tumori : il diabete ne aumenta il rischio - soprattutto per le donne : Il diabete colpisce oltre 415 milioni di persone nel mondo, con 5 milioni di morti all’anno. I Tumori sono la seconda causa di morte nel mondo. Si stima che 1 donna su 4 e 1 uomo su 3 sviluppi un tumore durante la sua vita. Nel 2015 ci sono stati 17,5 milioni casi di Tumori e 8,7 milioni di morti a livello globale e si prevede che queste cifre continuino a salire nei prossimi decenni. Ora, una revisione globale su quasi 20 milioni di persone ha ...

Tumori : il diabete aumenta il rischio di cancro - donne più a rischio degli uomini : Secondo una ricerca pubblicata su “Diabetologia“, condotta da Sanne Peters, del George Institute for Global Health presso la University of Oxford, il diabete aumenterebbe il rischio di cancro, soprattutto per le donne la cui probabilità di sviluppare un tumore è il 27% più alta rispetto a donne non diabetiche. per quel che riguarda gli uomini, invece, i diabetici incorrono in un rischio cancro del 19% maggiore rispetto agli uomini ...

Tumori : consumare molta frutta e verdura potrebbe ridurre il rischio di cancro al seno : Le donne che consumano molta frutta e verdura ogni giorno potrebbero avere un rischio minore di cancro al seno, soprattutto nelle forme più aggressive, secondo un nuovo studio dei ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicato su International Journal of Cancer. Nei loro risultati, le verdure crucifere, come i broccoli, e le verdure di colore giallo o arancione avevano un’associazione particolarmente significativa con la ...

Tumori : con lo ‘spuntino di mezzanotte’ +25% dei rischi per prostata e seno : Lo “spuntino di mezzanotte” aumenterebbe il rischio di contrarre il cancro al seno e alla prostata. A puntare il dito contro l’alimentazione nelle ore pre-sonno è uno studio condotto dall’Istituto di Barcellona per la Salute globale (IsGlobal), ripreso dall’Independent, dal quale emerge come chi cena regolarmente dopo le 21, o meno di due ore prima di andare a dormire, ha un rischio maggiore del 25% ci contrarre il ...

Epidemiologia e fattori di rischio dei Tumori neuroendocrini dello stomaco : I tumori neuroendocrini dello stomaco sono rare neoplasie che vengono classificate all’interno di una più ampia definizione di tumori neuroendocrini (NET). I NET originano dal sistema neuroendocrino diffuso, cioè da un insieme di cellule con caratteristiche morfologiche analoghe (hanno aspetti in parte neurologici e in parte endocrini). Essendo questo sistema diffuso in tutto il nostro organismo, un NET può insorgere da qualsiasi parte. Nei due ...

Tumori della pelle : ecco il principale fattore di rischio e i 5 segnali da non trascurare mai [INFOGRAFICA] : L’esposizione ai raggi solari ha diversi effetti positivi sull’organismo – principalmente perché stimola la produzione della vitamina D – ma i raggi ultravioletti UVA e UVB contribuiscono alla formazione dei Tumori della pelle. In particolare l’esposizione ai raggi UV raddoppia il rischio di sviluppare un melanoma cutaneo, uno dei principali Tumori che insorgono in giovane età: in Italia è il terzo tumore più frequente ...

'Insegnanti e stress - rischi elevati malattie psichiatriche e Tumori' : 'Il ministero dell'Economia ha i dati relativi alle dichiarazioni di inidoneità all'insegnamento. Ma non li ha mai diffusi, a differenza di altri paesi europei - mette in chiaro il medico - con ...

Tumori - IFO : con meno radiazioni - meno rischi di neoplasie radioindotte : Ridurre il più possibile la dose di radiazioni ionizzanti senza pregiudicare la qualità delle prestazioni, è l’obiettivo chiave della direttiva Euratom 2013/59. La comunità scientifica, infatti, conferma la correlazione certa tra esami radiodiagnostici, in particolare le TC, e il potenziale rischio di cancerogenesi, soprattutto perché il recente potenziamento delle macchine di ultima generazione ha determinato una maggior precisione diagnostica ...

Tumori - l’avvocato dei malati : “Per un cancro si può rischiare la bancarotta” : “Oggi la vera emergenza sono i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i piccoli imprenditori. Quando si ammalano di cancro rischiano seriamente la bancarotta”. Fra gli ‘effetti collaterali’ della malattia “c’è per loro una tossicità finanziaria altissima. Ci sono studi sul tema, e ne stiamo aggiornando uno del 2013. Ricerche che dimostrano come una donna, libera professionista, colpita da tumore in ...

Tumori : sistema a rischio collasso - mancano le cure palliative a domicilio : Il sistema sanitario italiano rischia di “collassare” se non viene riconosciuta e tutelata quanto prima la figura del caregiver oncologico, cioè la persona che assiste il malato di cancro in maniera volontaria e informale. La sostenibilità del sistema è messa a dura prova anche dall’insufficienza delle cure palliative domiciliari. “Nel 2016 le persone decedute nei reparti per acuti con diagnosi di cancro sono state 44.049 (circa il 25% della ...