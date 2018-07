Trump pensa a revocare nullaosta sicurezza a Comey

Trump ci ripensa e cambia versione : 'La Russia ha interferito - credo agli 007 americani' : Eppure la giornata Trump l'aveva cominciata con quel piglio e quell'insofferenza cui ha abituato l'America e il mondo, e che continua a fare breccia fra il suo seguito. Via Twitter aveva a suo modo ...

Anche gli uomini vicini a Trump pensano che con Putin abbia fatto una brutta figura : ... ha negato che la Russia sia un alleato degli Stati Uniti, sostenendo che 'non vi siano dubbi sul fatto che Mosca abbia interferito e che continui a minacciare le democrazie del mondo'. Anche il ...

Trump scatenato a Londra già pensa al vertice con Putin : ... che ricorda 'la storia importante di accoglienza' della Ue e del suo Paese 'di persone in pericolo' e come 'negli anni l'immigrazione abbia fatto bene al Regno Unito, alla sua società e all'economia'...

Corte Suprema - Trump pensa a Kavanaugh : 02.58 Trump propende verso la nomina del giudice 53enne Brett Kavanaugh per la Corte Suprema.Lo sostiene il WSJ, indicando che l'altro candidato è Raymond Kethledge Kavanaugh, che ha lavorato per il presidente George W. Bush, sarebbe la nomina più controversa. E' infatti colui che ha contribuito al caso per l' impeachment dell'ex presidente democratico Bill Clinton, per aver mentito sulla sua relazione con Monica Lewinsky

Trump pensa a due donne per Alta Corte : 00.22 Due donne tra i 5 papabili per sostituire il giudice della Corte Suprema Anthony Kennedy che andrà in pensione il prossimo 31 luglio. A fare questa considerazione è il presidente Usa. Trump ha annunciato che la nomina del nuovo giudice della più Alta Corte Usa avverrà il prossimo 9 luglio, dunque prima delle elezioni di medio termine in calendario a novembre quando i democratici potrebbero riconquistare il controllo del Congresso. La ...

Trump ci ripensa : Melania fa liberare i bimbi dalle gabbie : Donald Trump non ama ammettere di aver torto. Ma questa volta lo ha fatto, anche se indirettamente. Ieri pomeriggio ha firmato un decreto con cui ha posto fine alla politica anti-clandestini da...

Immigrati - Trump ci ripensa : firmerò decreto che tenga unite famiglie e bambini : Donald Trump fa marcia indietro sulla separazione forzata delle famiglie di Immigrati clandestini che cercano entrare negli Stati Uniti: ha

Ecco cosa pensa Trump dell’Europa : pavida - egoista e abbastanza inutile : La diplomazia americana di Donald Trump ha scosso le fondamenta di molte istituzioni e alleanze globali, ma i suoi effetti più dannosi sono stati finora sui rapporti transatlantici”, scrive Walter Russell Mead. “La comunità delle nazioni nordamericane ed europee che formano il nucleo dell’alleanza c

Netanyahu si congratula per vertice Trump-Kim pensando a Iran : ... Benjamin Netanyahu, si è congratulato con il presidente americano Donald Trump dopo il suo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un e ha sottolineato come la politica degli Stati Uniti porti i ...

Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della COREA del NORD. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca

Incontro Trump-Kim - gli Usa vogliono espandersi in Asia e la Nord Corea non pensa affatto al disarmo totale : Nel 1972, dopo la rottura tra Mosca e Pechino, Nixon e Kissinger si recavano in Cina per incontrare Mao, cambiando il corso della storia e della Guerra Fredda. Domani, a 46 anni di distanza e per la prima volta nella storia, un presidente americano in carica stringerà la mano a un membro della famiglia Kim, nel contesto di una guerra che va avanti da 72 anni e che ha lasciato sul campo milioni di vittime. Il meeting avrà luogo a Singapore, alle ...

Newsom vince in California - con Trump esultante - e pensa al 2020 : Cinquant'anni, figlio dell'avvocato della famiglia Getty e imparentato con Nancy Pelosi, pilastro della politica democratica venuta da San Francisco, Newsom è il volto della sinistra ...

Trump ci ripensa : confermato per il 12 giugno il summit con Kim Jong-un : Donald Trump incontrerà Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore: lo ha confermato lui stesso dopo l'incontro alla Casa Bianca con il braccio destro del