Trump minaccia l' Iran | ecco perché non c' è nulla di cui stupirsi

Trump contro presidente Iran : 'Fai attenzione. Non minacciare mai più' : Qualche volta sembra che il mondo sia diventato insensibile davanti all'autoritarismo del regime in casa ed alle sue campagne di violenza all'estero, ma l'orgoglioso popolo Iraniano non resta in ...

Trump avverte il presidente iraniano Rouhani : “Stai attento - non minacciare mai più gli Usa” : Il presidente statunitense Donald Trump avverte l’Iran con un messaggio su Twitter. «Non minacciare mai più gli Stati Uniti - scrive Trump - o ne pagherete le conseguenze, come pochi nella storia ne hanno sofferte prima. Non siamo un Paese che tollererà più le vostre stupide parole di violenza e morte. Fate attenzione». ...

Rouhani minaccia Trump : “pagherete vostre provocazioni”/ Ayatollah Khamenei - “trattative Iran-Usa sbagliate” : Hassan Rouhani minaccia Trump: "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:53:00 GMT)

Le ire di Trump : attacca Fed e Ue poi minaccia Cina/ “Dazi a Pechino su 500 miliardi di prodotti”. Con Putin.. : Tutte le ire di Trump: attacca la Fed, critica l'Ue e minaccia la Cina sui dazi, "fino a 500 miliardi di prodotti". Le critiche del Presidente Usa e le ultime notizie sulle reazioni "choc"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Trump : "la Russia non è più una minaccia" - Sanders corregge tiro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - Donald Trump minaccia Theresa May : “Non mi hai ascoltato - a rischio l’accordo commerciale con gli Usa” : ll presidente Usa Donald Trump arriva in visita Gran Bretagna e in un'intervista al Sun attacca la premier Theresa May sulla sua proposta di Brexit morbida. Parole di elogio per l'avversario della May ed ex ministro Boris Johnson: "Lui sarebbe un ottimo primo ministro". Critiche anche alla politica migratoria europea.Continua a leggere

Trump minaccia di uscire dalla Nato ma "incassa" 33 miliardi dagli alleati e resta : "Siamo più forti" : Dietrofront del presidente Usa sull'Alleanza Atlantica: prima lascia trapelare l'intenzione di un clamoroso passo indietro, poi ottiene l'aumento delle spese militari e quindi frena. "Potrei farlo ma non è più necessario dopo i 33 mld in più dagli alleati"