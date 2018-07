Trump | media dicono che sono arrabbiato con Nordcorea | fake news

“Identica”. Melania Trump - il paragone è immediato : guardate come si è vestita! Tutti i flash sono per la first lady : La scena è ancora tutta di Melania, che è in viaggio in Europa con il marito e presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Viaggio che è cominciato con il vertice Nato di Bruxelles e già lì la first lady ha attirato Tutti gli sguardi: non ce n’era per nessuna. Nemmeno per Brigitte Macron, la première dame di Francia, anche lei considerata un’icona di stile. Melania ha sfoggiato un abito senza maniche bianco di tulle trasparente con ricami ...

Media : Trump "reclutato" dall'URSS - : L'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato "reclutato" nel 1987 durante una sua visita a Mosca, scrive New York Magazine. La pubblicazione collega l'inizio della carriera politica di Trump nel 1987 con il suo viaggio a Mosca per discutere della possibile costruzione di un hotel. L'anno prima, il futuro presidente degli Stati Uniti incontrò l'ambasciatore sovietico Yuri ...

Media 'Trump voleva invadere Venezuela - consiglieri lo dissuasero' : Secondo il report dell'agenzia, il presidente avrebbe detto: 'Siamo in tutto il mondo con i nostri militari, anche in posti molto molto lontani. Il Venezuela non è molto lontano e le persone lì ...

Kosovo : media - Putin e Trump risolveranno : ANSAmed, - BELGRADO, 4 LUG - Vi sono buone possibilità che una soluzione credibile alla questione del Kosovo possa essere trovata dai presidenti russo e americano, Vladimir Putin e Donald Trump, nel ...

Usa : Media - cattolica fervente favorita Trump per Corte Suprema : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia MultiMedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dazi - media : Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa : Dazi, media: Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa Dazi, media: Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa Continua a leggere L'articolo Dazi, media: Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa proviene da NewsGo.

Giacca Melania - Trump : messaggio a media : 02.14 Il messaggio di Melania era sui "fake news media". Lo dice il marito, il presidente Usa Trump,intervenendo sul 'caso Giacca' esploso dopo che la first lady ne ha indossata una con una scritta "Non mi importa proprio niente, e a te?" nel suo viaggio in Texas per visitare una struttura di accoglienza con bambini migranti separati dai genitori. Il messaggio scritto sulla Giacca di Melania, Ha twittato Trump, "si riferisce ai fake news ...

Migranti - media : Melania ha fatto pressione su Trump : Migranti, media: Melania ha fatto pressione su Trump Migranti, media: Melania ha fatto pressione su Trump Continua a leggere L'articolo Migranti, media: Melania ha fatto pressione su Trump proviene da NewsGo.

Usa : media - Melania ha fatto pressione su Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Media - incontro Putin-Trump il 13 luglio : ANSA, - MOSCA, 18 GIU - L'attesissimo incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe avvenire a breve, forse il 13 o il 14 luglio. Lo fa sapere il quotidiano russo Kommersant, che ha condotto un'...

Media Usa - Trump a Macron al G7 : "Tutti i terroristi sono a Parigi" : Secondo una ricostruzione "dietro le quinte" del Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe criticato l'operato di alcuni leader dei Sette

Media Usa - Trump a Macron al G7 : “Tutti i terroristi sono a Parigi” : Media Usa, Trump a Macron al G7: “Tutti i terroristi sono a Parigi” Media Usa, Trump a Macron al G7: “Tutti i terroristi sono a Parigi” Continua a leggere L'articolo Media Usa, Trump a Macron al G7: “Tutti i terroristi sono a Parigi” proviene da NewsGo.

Commercio - Trump annuncia dazi su 50 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : "Contromisure immediate" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China, per un totale di circa 50 miliardi di valore di merci. Scateranno in due fasi: la prima lista di 818 categorie di prodotti, ...

Usa - guerra all’import dalla Cina : Trump approva dazi per 50 miliardi. Pechino : ?risposta immediata : L’amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. ...