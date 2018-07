Trump contro Jeff Bezos | Amazon giù a Wall Street

Scontro Usa-Iran - Trump avverte presidente Rouhani : 'Fate attenzione' - : Il presidente degli Stati Uniti su Twitter si è rivolto duramente al suo omologo di Teheran, dopo che quest'ultimo in un discorso lo aveva invitato a non giocare "con la coda del leone" e aveva detto ...

Trump replica a polemiche - 'con Putin un grande incontro' :

Donald Trump contro l'ex legale Michael Cohen : "Inconcepibile registrare un cliente - è inaudito" : Un audio di appena due minuti in cui Donald Trump , due mesi prima delle elezioni presidenziali, discute con il suo avvocato personale il pagamento a una modella di Playboy. Soldi per comprarne il silenzio su una presunta relazione con il futuro presidente Usa. La conversazione è stata registrata segretamente dallo stesso legale , Michael Cohen , ed è ora in mano all'Fbi. Non sarebbe l'unico dialogo 'rubato' al tycoon, visto che gli ...

Pompeo - spero nuovo incontro Trump-Putin : 00.42 "spero si realizzi l'incontro il prossimo autunno" a Washington tra Trump e Putin.Così il segretario di Stato Usa Pompeo, dopo le polemiche sull'annuncio della Casa Bianca dei "preparativi in corso" per l'imminente faccia a faccia. "Questi colloqui sono importanti,abbiamo i nostri leader di livello più elevato che incontrano gente in tutto il mondo con cui sono in disaccordo -spiega Pompeo- è importante per il popolo Usa che Trump e ...