Duro messaggio del presidente Usaa quelloiano Rohani. "Non minacciare mai più gli Stati Uniti o nele conseguenze, come pochi nella storia hanno fatto prima", scrive su Twitter. "Non siamo un Paese che tollererà le vostre stupide parole di violenza e morte. Fate attenzione",aggiunge. Il presidente replica all'avvertimento lanciato ieri da Teheran. "Non giochi con la coda del leone. Un conflitto con l'sarebbe la madre di tutte le guerre".(Di lunedì 23 luglio 2018)