Trovato morto 17enne scomparso sul Garda

Verona : Trovato morto 17enne olandese scomparso da campeggio sul Garda : Verona, 23 lug. (AdnKronos) – E’ del diciassettenne olandese, scomparso venerdì scorso, il corpo senza vita trovato questa mattina in un fossato a lato della Gardesana, poco distante dal Parco Gardaland.Il ragazzo olandese, in vacanza in un campeggio a Pacengo sul Garda (Vr), era scomparso da venerdì sera, dopo una gita, e la madre aveva anche lanciato un appello su Facebook sperando che fosse ancora vivo. Secondo le prime ipotesi ...

Morto Matteo Barbieri - Trovato il corpo del ragazzo romano lungo la via Braccianese : era scomparso da 9 giorni : Matteo Barbieri, il ventenne romano che era scomparso da qualche giorno, è Morto. Secondo quanto risulta a Leggo il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato tra il quarto e il...

Trovato morto Matteo Barbieri - scomparso da 8 giorni in moto : Roma, 20 lug., askanews, - Era scomparso nella notte tra l'11 e il 12 luglio, dopo essere uscito dal ristorante a Roma in zona Balduina, dove lavorava, per tornare a casa ad Anguillara Sabazia sulla ...

