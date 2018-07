“Trovato morto” 17enne scomparso dopo la festa | il suo corpo vicino a Gardaland

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018) Una scomparsa improvvisa che aveva fatto scattare un improvviso allarme e dato il via a una serie di ricerche serrate su tutto il territorio per cercare di scongiurare una possibile tragedia. Ora, però, ecco arrivare purtroppo la drammatica conferma proprio dalle forze dell’ordine, che avevano fatto il possibile per trovare il ragazzo. Ildi Koen van Keulen, 17 anni, è stato trovato infatti senza vita in mattinata in un fossato a lato della Gardesana, non distante dal famoso parco giochi. Koen van Keulen, un adolescente olandese, si trovava in vacanza con la famiglia presso l’Eurocamping di Lazise, nel Veronese, quando la notte tra giovedì e venerdì scorso è. La madre, nella speranza di ritrovarlo in vita, aveva lanciato un appello su Facebook. Ilsenza vita – confermata, secondo i media locali, l’identità del ragazzo – è stato ...