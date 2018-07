Troppo grassa e con lo smalto | odio su Josefa

Jazz Egger : la modella taglia 36 rifiutata perché " Troppo grassa" : Ma il mondo dell'industria della moda, nonostante i tentativi di cambiamento, sembra proseguire per la stessa identica strada con un impatto violento nella vita delle modelle più giovani, sulla loro ...

Vi racconto di quando mi hanno fatto scendere dalla giostra di Harry Potter perché ero Troppo grassa : Mi rifiuto di affrontare ulteriori sensi di colpa per non aver conosciuto Harry Potter fino ai 35 anni. Ma devo ammettere che, nonostante lo scandalo J.K. Rowling contro i nativi americani (di cui forse non avete mai sentito parlare, ma che io da nativa ho seguito), mi sono fatta completamente risucchiare dalla saga solo l'anno scorso. Oscillavo tra la depressione e il disgusto derivanti dall'elezione di Trump, così mi sono gettata a ...