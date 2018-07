Triathlon – Volkswagen TriO Series | successo per la seconda tappa

sportfair

: Il campione olimpico di Sydney Massimiliano Rosolino prenderà parte alla prova sprint nella seconda tappa Santini T… - Swim4life_it : Il campione olimpico di Sydney Massimiliano Rosolino prenderà parte alla prova sprint nella seconda tappa Santini T… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Tra i partecipanti anche Justine Mattera. Finale del circuito a Peschiera del Garda il 15-16 settembre (olimpico e sprint) con KuotaPeschiera Una vera e propria festa delè andata in scena questo weekend con SantiniSenigallia, laattesadi, il circuito di standard internazionale organizzato grazie alla sinergia traEvents. Circa 1.000 atleti sulla starting line nella spiaggia dorata di Lungomare Mameli, tra cui, sulla distanza sprint di domenica 22 luglio, la showgirl e attrice Justine Mattera che ha chiuso con il DDSTeam nel tempo di 01:28:23. In gara per il VeronaManuel Marson, atleta nazionale di para, 41esimo nell’olimpico con il tempo di 02:10:46 e 30esimo nello sprint con il tempo di 01:04:28. Ottima prestazione anche delTeam, composto dagli amatori Matteo ...