Tria sui vincoli di Bilancio e l’opzione “no deal” per la Brexit : DALL'ITALIA Giovanni Tria invoca il rispetto dei vincoli di Bilancio. “Possiamo fare il reddito di cittadinanza e la flat tax rispettando i limiti del deficit. I nostri leader politici non hanno mai detto di volere introdurre queste riforme aumentando il deficit”, dice il ministro dell’Economia

Borsa effetto Marchionne sui titoli/ Ultime notizie Piazza Affari. Giù Fca - Ferrari - Exor e Cnh IndusTrial : Piazza Affari, i titoli della Galassia Agnelli - Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial - nel dopo Marchionne. Attesa per l'apertura di Wall Street, vero test(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Gli ex confindusTriali vogliono entrare nella cabina di regia del Patto per la Puglia : 'Sui fondi siamo stati rassicurati' : Approfondimenti Patto per la Puglia, i timori delle imprese: 'Subito confronto con la Provincia, c'è rischio di perdere i soldi' 5 luglio 2018 636 milioni ma nessun cantiere aperto: la Capitanata ...

Governo - Nomine : Di Maio si impone sui vertici di Cdp - Tria sceglie la squadra al Tesoro : Sarà Fabrizio Palermo il nuovo ad di Cassa depositi e prestiti; era il nome più gradito ai cinquestelle. Smentiti disaccordi e possibili dimissioni del titolare di via XX settembre. Attesa per gli ...

Superate le grane nel governo sui vertici di Cassa depositi e prestiti. Smentita l'idea di dimissioni di Tria : Il premier Conte, i ministri Tria e Di Maio e il sottosegretario Giorgetti trovano l'intesa: sarà Fabrizio Palermo il nuovo amministratore delegato, attuale direttore finanziario della Cassa. Era il ...

CNH IndusTrial - il 26 luglio alza il velo sui conti : Teleborsa, - E' appena iniziata la stagione delle trimestrali, con le aziende impegnate a divulgare i conti del 2° trimestre. CNH Industrial ha annunciato che i risultati finanziari per il secondo ...

Piazza Affari sui massimi di seduta : indusTriali e lusso sugli scudi - in rosso Telecom. FTSE MIB +0 - 56% : Bene il resto del mondo, +9,7%,. Brunello Cucinelli, presidente e a.d. , nonchè fondatore e principale azionista con il 51%,, si attende per il 2018 una crescita in doppia cifra, considera molto ...

Debito pubblico ancora su : quota 2327 mld. Tria ribadisce : 'No a manovra dura sui conti' : In Italia il Debito continua a correre. La battaglia con l'Europa sui conti pubblici resta quindi aperta. Il ministro, a Bruxelles per l'Ecofin, torna ad escludere una manovra bis, ma assicura che il ...

Bruxelles mette in guardia Tria : "L'aggiustamento è indipendente dalla crescita. In passato ha rassicurato sui target" : Doppio avviso all'Italia da Bruxelles, a margine della due giorni di oggi e domani di Eurogruppo ed Ecofin. "L'aggiustamento strutturale è indipendente dalla crescita, in un senso o nell'altro", ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, commentando le dichiarazioni di oggi del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sull'intenzione di non realizzare un aggiustamento strutturale che danneggi la crescita. "Non ...

Intesa con AusTria e Germania sui migranti. Salvini 'Noi tre faremo ordine. La Ue riconosca come sicuri i porti libici' : INNSBRUCK - Il trilaterale coi ministri degli Interni di Germania e Austria è appena terminato. Sono le 8.30 e Matteo Salvini cammina per il centro di Innsbruck per raggiungere il palazzo dei ...

Seehofer parla di patto con Italia e AusTria sui migranti - ma Salvini è più cauto : I ministri dell'Interno di Italia, Germania e Austria oggi a Innsbruck hanno fatto fronte unico e hanno trovato un accordo per la chiusura delle frontiere. Un "patto dei volenterosi", l'hanno definito Matteo Salvini, il tedesco Horst Seehofer e l'Austriaco Herbert Kickl, che vogliono che a raggiunge

Brennero - ora AusTria si barrica : 26 aerei militari in volo sui confini : L'annuncio era stato fatto la settimana scorsa e da ieri i controlli al confine al Brennero sono diventati realtà. Le frontiere con l'Italia e quelle con la Germania saranno sottoposte a controlli più ...