Tria frena Di Maio sulla manovra | “No a spese fuori dai vincoli di bilancio” 

Tria frena il governo : "Applicare il programma nei limiti di bilancio" : ...- dice Tria - ' livello di rafforzamento del bilancio e la velocità di riduzione del rapporto debito-pil sarà valutato anche dalla volontà di contrastare un possibile rallentamento dell'economia '. ...

ConfindusTria contro il Decreto Dignità : frena crescita e lavoro - "correggere la brusca retromarcia sulle riforme" : "Occorrerebbe evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati, assicurare stabilità e certezza al quadro regolatorio e non alimentare aspettative negative da parte degli operatori economici". In estrema sintesi, quindi, per Confindustria il Decreto Dignità frena la crescita e il lavoro. "A nostro giudizio l'esame parlamentare può e deve rappresentare l'occasione per approvare alcuni correttivi volti a garantire ...

"Sistema arrogante - deve pagare". Di Maio torna all'attacco delle banche. Ma Tria frena su un rinvio della riforma (renziana) delle Bcc : Nuovo, pesante, attacco dal M5S alle banche mentre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riforma delle Bce varata dall'esecutivo Renzi e oramai sul punto di decollare. In Calabria per visitare l'azienda dell'imprenditore Nino De Masi, il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi di Maio ha criticato il comportamento di Mps nella vicenda che ha ...

Tria frena sul reddito cittadinanza : 'In base agli spazi finanziari disponibili' : ... ma del resto per il Tesoro la prima vera scadenza è quella del 27 settembre, quando insieme alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza dovrà essere presentato il quadro ...

Tria frena Lega su moratoria per Bcc - ma Bagnai insiste : Giovanni Tria, ministro dell'Economia nel governo giallo-verde, frena la Lega sul progetto di congelare la riforma del credito cooperativo.

CETA - DI MAIO : “TRATTATO CON CANADA LO RESPINGEREMO”/ Tria ‘frena’ il Ministro M5s : “accordi sono un bene” : Luigi Di MAIO alla Coldiretti: "respingeremo il trattato CETA, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, ConfindusTria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Migranti - "asse dei volenterosi" tra Italia - AusTria e Germania per frenare sbarchi : Un "asse di volenterosi" dell'Ue guidato da Austria, Germania e Italia per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa: è questo l’accordo raggiunto a Innsbruck al termine di un incontro trilaterale tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e i colleghi tedesco Horst Seehofer e Austriaco Herbert Kickl. "Siamo vicini e andiamo d’accordo su ...

Migranti - accordo Italia-Germania-AusTria per frenare le partenze e gli sbarchi in Ue : Un’intesa tra Italia, Germania e Austria per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa. A Innsbruck si ricompone l”‘asse dei volenterosi“, così come era stato battezzato dal cancelliere Sebastian Kurz, guidato questa volta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini insieme al collega tedesco Horst Seehofer e all’austriaco Herbert Kickl. E’ questo l’esito del trilaterale avvenuto nella ...

