Salvini annuncia : "Taglio delle tasse nella prossima manovra" - ma Tria frena : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lancia un messaggio relativo al taglio delle tasse, che però non sembra trovare l’entusiasmo del collega all’Economia, Giovanni Tria. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il vicepremier ribadisce quelli che sono i capisaldi del contratto di governo: "Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire con Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in ...

Salvini annuncia : "Taglio delle tasse nella prossima manovra" - ma Tria lo frena : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lancia un messaggio relativo al taglio delle tasse, che però non sembra trovare l’entusiasmo del collega all’Economia, Giovanni Tria. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il vicepremier ribadisce quelli che sono i capisaldi del contratto di governo: "Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire con Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in ...

Tria al G20 : se la crescita frena - anche il programma di governo rallenta : Il ministro dell'Economia al summit di Buenos Aires: l'esecutivo lavora entro quei i limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità

Tria frena Di Maio sulla manovra : “No a spese fuori dai vincoli di bilancio” : Dal G20 di Buenos Aires il ministro dell’Economia Giovanni Tria lancia un messaggio per tranquillizzare i ministri finanziari degli altri Paesi, ma le sue parole sembrano più che altro dirette ai colleghi di governo: «Occorre applicare il programma mantenendosi ovviamente in quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed...

Tria frena il governo : "Applicare il programma nei limiti di bilancio" : ...- dice Tria - ' livello di rafforzamento del bilancio e la velocità di riduzione del rapporto debito-pil sarà valutato anche dalla volontà di contrastare un possibile rallentamento dell'economia '. ...

Dl dignità - ConfindusTria : frena investimenti e limita la crescita : Roma, 18 lug., askanews, - Il decreto dignità, 'pur perseguendo obiettivi condivisibili, tra cui il contrasto all'abuso dei contratti flessibili e alle delocalizzazioni selvagge, contiene misure e ...

ConfindusTria contro il Decreto Dignità : frena crescita e lavoro - "correggere la brusca retromarcia sulle riforme" : "Occorrerebbe evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati, assicurare stabilità e certezza al quadro regolatorio e non alimentare aspettative negative da parte degli operatori economici". In estrema sintesi, quindi, per Confindustria il Decreto Dignità frena la crescita e il lavoro. "A nostro giudizio l'esame parlamentare può e deve rappresentare l'occasione per approvare alcuni correttivi volti a garantire ...

"Sistema arrogante - deve pagare". Di Maio torna all'attacco delle banche. Ma Tria frena su un rinvio della riforma (renziana) delle Bcc : Nuovo, pesante, attacco dal M5S alle banche mentre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riforma delle Bce varata dall'esecutivo Renzi e oramai sul punto di decollare. In Calabria per visitare l'azienda dell'imprenditore Nino De Masi, il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi di Maio ha criticato il comportamento di Mps nella vicenda che ha ...

Tria frena sul reddito cittadinanza : 'In base agli spazi finanziari disponibili' : ... ma del resto per il Tesoro la prima vera scadenza è quella del 27 settembre, quando insieme alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza dovrà essere presentato il quadro ...

Tria frena Lega su moratoria per Bcc - ma Bagnai insiste : Giovanni Tria, ministro dell'Economia nel governo giallo-verde, frena la Lega sul progetto di congelare la riforma del credito cooperativo.

CETA - DI MAIO : “TRATTATO CON CANADA LO RESPINGEREMO”/ Tria ‘frena’ il Ministro M5s : “accordi sono un bene” : Luigi Di MAIO alla Coldiretti: "respingeremo il trattato CETA, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, ConfindusTria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Di Maio contro il Ceta : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Ma Tria frena : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Migranti - "asse dei volenterosi" tra Italia - AusTria e Germania per frenare sbarchi : Un "asse di volenterosi" dell'Ue guidato da Austria, Germania e Italia per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa: è questo l’accordo raggiunto a Innsbruck al termine di un incontro trilaterale tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e i colleghi tedesco Horst Seehofer e Austriaco Herbert Kickl. "Siamo vicini e andiamo d’accordo su ...

Migranti - 'asse dei volenterosi' tra Italia - AusTria e Germania per frenare sbarchi : Un 'asse di volenterosi' dell'Ue guidato da Austria, Germania e Italia per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa: è questo l'accordo raggiunto a Innsbruck al termine di un incontro ...