Tria al G20 | se la crescita frena | anche il programma di governo rallenta

Al G20 di Buenos Aires Tria avverte il governo : 'avanti con il programma ma no a spese fuori dai vincoli di bilancio' : Il ministro dell'economia giovanni la volontà di applicare il programma del governo ma solo se questo si mantiene in quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità -

G20 - Tria : crescita Italia positiva : 21.30 La crescita dell'Italia è positiva, ma può rallentare. Con il calo mondiale "seguiamo congiuntura internazionale". Lo afferma Tria a margine del G20, che per il ministro dell'Economia "è stata un'occasione per spiegare le intenzioni del governo Italiano, l'accoglienza è stata "molto positiva". Vi è la "volontà di applicare il programma del governo mantenendo quei limiti di ...

